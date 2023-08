Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi mener at det er mye mer stabilt farvann for norsk økonomi. Og at vi stabiliserer prisveksten på det nivået vi er på nå i en liten periode, og at vi skal ned i løpet av 2024, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tirsdag holdt han sitt såkalte «augustforedrag», hvor han tegnet opp linjene for neste års statsbudsjett.

Vedum var tydelig på at både Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges Bank og Finansdepartementet nå regner med at prisveksten snart skal nedover.

– Vi mener at vi i noen måneder til vil ha fortsatt ganske høy prisvekst. Men at vi er ved toppen og på vei ned. Det er veldig, veldig bra. Det er det vi legger til grunn når vi lager budsjettet, sier Vedum.

I tillegg viser analysene at arbeidsledigheten vil holde seg lav, på rundt to prosent framover, ifølge finansministeren.

– Vurderingen er at vi kan få til en myk landing i stedet for en krasjlanding, sier Vedum.

Etter foredraget fikk statsråden spørsmål fra salen om det ville komme noen «skatteoverraskelser» i budsjettet for neste år. Det svarte han avvisende på.

– Det blir ingen store endringer i skattesystemet neste år, som i fjor.

– Jeg mener grepene vi gjorde i fjor, var helt nødvendige og riktige, men det kommer ikke store, nye skattegrep nå. Men jeg mener det var riktig det vi gjorde på grunnrenteskatt.

Den såkalte «lakseskatten» ble foreslått av regjeringen i fjor høst for å tette hullene i statsbudsjettet for 2023.