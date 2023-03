Artikkelen fortsetter under annonsen

Senterpartiets landsmøte går av stabelen på Clarion Hotel i Trondheim denne helgen. Fredag morgen taler Trygve Slagsvold Vedum til de oppmøtte.

I en lengre innledning åpnet finansministeren opp om at han hadde fått en MS-diagnose. Vedum fortalte at han våren og sommeren 2020 gjentatte ganger fikk anfall, og ble svimmel og dårlig. Etter flere undersøkelser i helsevesenet fikk han beskjed av legen om at han har MS.

Etter å ha begynt på medisiner sier Vedum at han etter alle praktiske formål nå ikke merker noen ting av sykdommen.

Sveits

Etter hvert kom finansministeren også over på Sveits-utflytterne.

– Først og fremst vil jeg si velkommen hjem. Og så må jeg si at Norge er et felleskapsprosjekt. Hvis man tjener opp store inntekter skal man bidra tilbake til fellesskapet. Det er den norske modellen. Man skal kunne tjene penger, men man må også bidra til fellesskapet.

Han sa videre at det har vært viktigere for regjeringen å prioritere de som har mindre, heller enn de som har mest.

– De klarer å bære den børen.

– Norge er et fellesskapsprosjekt, sa Trygve Slagsvold Vedum under talen på landsmøtet.

Lakseskatt

Vedum brukte også taletiden til å forsvare grunnrenteskatten for havbruket.

– Vi synes det er kjempebra at folk tjener seg rike på havbruk. Men hvis du har veldig store overskudd med å bruke fellesskaps arealer, så må du dele litt mer, sa Vedum da han talte til senterpartiets landsmøte fredag.

Da landsmøtet startet, sto flere demonstranter fra «kystbrølet» utenfor hotellet. De ber regjeringen skrote planene om grunnrenteskatt på havbruk, men Vedum har ikke tenkt å høre på dem.

Han sammenligner dagens debatt, med det som skjedde da man bygget ut vannkraft på begynnelsen av 1900-tallet.

– Nå er det uro. Nå er det bråk. Men om fem-ti år kommer folk til å si at dette var rett. Akkurat som de sa på vannkraft på begynnelsen av 1900-tallet, sier partilederen.

