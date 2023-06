Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenriksdepartementet kaller inn til Freia-møte onsdag morgen, melder E24.



– I lys av diskusjonen rundt Freia og deres eier Mondelez har flere næringslivsaktører bedt om et møte for å diskutere hvordan partene i arbeidslivet skal forholde seg til denne og liknende situasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg til E24.

Blant dem som har etterlyst et møte med regjeringen, er dagligvarekjeden Coop.

– Myndighetene har gjennom media signalisert at de ønsker en dialog i løpet av uken, og vi ser frem til å få noen tydelige og prinsipielle avklaringer slik at vi kan ta gode og veloverveide valg i en svært krevende sak, sa Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis tidligere tirsdag morgen.

En rekke bedrifter har besluttet å boikotte merkevaren Freia etter at morselskapet Mondelez ble svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland.

Disse har stanset salg av Freia-produkter SAS

Norwegian

Classic Norway Hotels

Strawberry (Nordic Choice Hotels)

SJ Norge

Den Norske Turistforening (DNT)

Elkjøp

Hurtigruten

Masseboikotten skjer etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen. Det amerikanske selskapets sjef Dirk Van de Put opplyste sist høst at Mondelez ikke planla å trekke seg ut av Russland, men han understreket at de «ikke på noe vis bidrar til krigen».

Freia-eieren på sin side understreker at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og de selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, ifølge pressemeldingen.

Søndag skrev Mondelez i en pressemelding at det ønsket dialog med regjeringen. Ønsket kommer etter Coops forespørsel om møte med regjeringen, for avklaringer og råd til næringslivet etter de mange Freia-boikottene de siste dagene.

