Klokken 20.30 norsk tid – et kvarter etter at det var ventet – gikk 76-åringen inn i rettssalen, som ligger i 16. etasje. En times tid etter var rettsmøtet ferdig og Trump dro rett til privatflyet for å dra tilbake til Florida.

Han er løslatt igjen uten vilkår.

Bak skranken inne i rettssalen kunngjorde dommer Juan Merchan omsider de mye omtalte og formelle anklagene, som helt til da var hemmelige. Tiltalen gjelder forfalskning av dokumenter, blant annet i forbindelse med betaling av såkalte hysjpenger til to ulike kvinner.

Den mest kjente av disse sakene handler om bokføring av et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniel. Hun hevder hun fikk pengene få dager før presidentvalget i 2016.

Forfalskning

Beløpet fikk hun av Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for å holde munn om et seksuelt forhold hun sier hun har hatt med Donald Trump. Cohen har innrømmet at han betalte Daniels pengene og senere fikk dem igjen av Trump-organisasjonen.

Betalingen er i seg selv ifølge BBC lovlig, men beløpet skal ha blitt bokført som en forretningsutgift i form av advokatsalær. Påtalemyndigheten mener ifølge kanalen at Trump dermed har forfalsket forretningsdokumenter.

– Uvirkelig

Det var ventet at Trump skulle si noe til pressen og de fremmøtte ved ankomst til rettsbygningen, men det skjedde ikke. I bilen derimot, hvor han satt alene, bare fulgt av sikkerhetsfolk, ytret han seg via sosiale medier. tekstet han

Tidligere president Donald Trump hevet knyttneven på tur inn mot rettslokalet.

– På vei til nedre Manhattan, tinghuset. Det er så uvirkelig – WOW, de kommer til å pågripe meg. Kan ikke tro at dette skjer i Amerika, skrev han underveis til rettsmøtet på sin egen plattform Truth Social.

Bilkortesjen fra hans egen residens Trump Tower ankom rettsbygningen omkring klokken 19.20 norsk tid. Han valgte å gå ut av bilen i den avstengte gaten foran bygningen, fulgt av noen sikkerhetsfolk. Området var fullt av pressefolk, politi og sikkerhetsvakter og noen få demonstranter – men 76-åringen gikk rett inn, med en alvorlig mine.

Pågrepet

Idet han gikk inn i bygningen på Manhattan, ble han formelt pågrepet.

Det første som ventet, var å avgi fingeravtrykk, men det er usikkert om han ble fotografert, slik det er vanlig.

Det var på forhånd ventet at han ville få opplest over 30 tiltalepunkter mot seg, og det ble altså 34 til sammen.

Tidligere president Donald Trump utenfor rettssalen.

Ingen journalister fikk være til stede i rettssalen, men det ble rapportert fra korridorene utenfor. Dommeren har bare tillatt fem fotografer å være i rettssalen i noen minutter før rettsmøtet begynner. Likevel lekket det altså ut opplysninger om innholdet i tiltalen før Trump selv kom ut igjen.

Mindre protester

Juan Merchan, som sannsynligvis vil lede rettssaken mot Trump, var dommeren som hadde ansvaret for juryen som valgte å tiltale Trump. I forkant av rettsforhandlingene på nedre Manhattan har Trump allerede sagt sin mening om Merchan: «Han hater meg», skrev Trump i sosiale medier, som vanlig med store bokstaver.

Merchan har tidligere avsagt dom i to helt urelaterte skattesaker der Trumps eiendomsselskap og en høytstående person i selskapet ble dømt for skatteforbrytelser.

Trump representeres av advokatene Susan Necheles og Joe Tacopino, samt Todd Blanche, som nylig ble oppnevnt.

Påtalesiden er formelt representert av distriktsadvokat Alvin Bragg, som har 500 advokater ansatt under seg.

Trump har varslet at han komme til å forsøke å få rettssaken avlyst. Han har også varslet at han skal holde en tale etter rettsmøtet tirsdag kveld, i Florida.

Neste rettsmøte

Neste rettsmøte for Donald Trump er berammet til 4. desember, opplyser statsadvokaten på Manhattan.

Dermed er det ni måneder til Trump neste gang må møte opp i rettslokalene i New York som følge av den pågående rettsprosessen mot ham, melder CNN.

Neste rettsmøte for Donald Trump er berammet til 4. desember, opplyser statsadvokaten på Manhattan.

Dermed er det ni måneder til Trump neste gang må møte opp i rettslokalene i New York som følge av den pågående rettsprosessen mot ham, melder CNN.

Statsadvokaten sier de håper at selve rettssaken kan starte i begynnelsen av januar neste år. Det er Trumps advokater kritiske til. De mener rettssaken heller bør begynne på vårparten av 2024.