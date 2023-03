Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyheten om at Europakommisjonens president kommer på besøk, kommer frem i et referat fra et møte i Stortingets Europautvalg.

«Fredag denne uken kommer kommisjonspresident von der Leyen for møte med statsministeren», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, ifølge referatet som ble publisert onsdag ettermiddag.

Møtet mellom Huitfeldt og Stortinget var mandag denne uken.

Ifølge Huitfeldt vil den amerikanske Inflation Reduction Act, IRA, bli tema under møtet.

DN er ikke kjent med hva som er anledningen til von der Leyens besøk og om hun skal ta opp andre tema med Støre.

DN har tatt kontakt med Utenriksdepartementet for å få bekreftet besøket, de har foreløpig ikke besvart DNs henvendelse.

Heller ikke Statsministerens kontor har besvart DNs henvendelse.

Grønn allianse

Norge og EU har vært i forhandlinger om en Grønn Allianse, en avtale om samarbeid på grønn industri. Etter planen skulle den signeres under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik i november. Dette strandet på grunn av uenigheter mellom Norge og EU om oljepolitikk.

Ifølge DNs kilder har arbeidet med alliansen vært i siste fase den siste tiden, det blir sagt at kun detaljer gjensto. Ifølge DNs kilder skal man ha jobbet med en form for kompromissløsning når det gjelder olje.

Ifølge kildene har man ventet på en «anledning» til å legge frem resultatet. Om besøket til von der Leyen nå er anledningen man har ventet på, har ikke DN fått bekreftet.

Besøket er ikke annonsert noe sted, og står ikke oppført i kalenderen til verken Støre eller von der Leyen.

