Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste kommunevalg noensinne. For første gang på 99 år er Høyre større enn Ap. Som om ikke det var nok for Jonas Gahr Støres parti, mister Ap makten en rekke storbyer.

Oslo

I Oslo kunne Høyres Eirik Lae Solberg erklære valgseier i natt. Allerede i dag skal han møte Venstre, KrF og Frp for sonderinger. Det er fortsatt usikkert om alle fire partier går inn i byrådet, ettersom Venstre har reservasjoner mot å sitte i byråd med Frp, men det er ingen tvil om at hovedstaden skal styres av de borgerlige partiene de neste fire årene.

Stavanger

Arbeiderpartiet gjør et godt valg i Stavanger og blir største parti med 32,2 prosent av stemmene. Høyre er hakk i hæl, med 30,4 prosent. Men til tross for ordfører Kari Nessa Nordtuns (Ap) sterke resultat, er det tirsdag formiddag uklart om hun beholder makten. Før alle valgkretser er ferdigtalt ligger høyresiden knepent bedre an.

Bergen

Etter åtte år med Ap-styre i Bergen, ser det ut til at Høyre tar makten. Med seg på laget vil de trolig ha Frp, KrF og Venstre. Da mangler de fire partiene likevel tre mandater for flertall. Det betyr at Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, er avhengig av å få med seg for eksempel Bergenslisten og INP for å sikre flertall.

Trondheim

Høyre gjorde et godt valg i Trondheim og sikret seg 29,2 prosent av stemmene. Nå kan det gå mot et maktskifte i Ap-bastionen, hvis Senterpartiet, KrF eller MDG skifter side. Alle de tre partiene har sagt at de kan styre med både Høyre og Ap.

Tromsø

Arbeiderpartiet ble største parti i Tromsø, med 24,7 prosent og har styrt byen med MDG, Sp og SV siden 2019. Med støtte fra Rødt, sikrer Ap fortsatt rødgrønt flertall i byen de neste fire årene.