– Det er ikke godt nok at vi ikke er størst. Vi er ikke happy igjen før vi er størst, sier Arbeiderpartiets nestleder Jan Christian Vestre til DN under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus.

Klokken 21.00 mandag kveld stengte valglokalene for årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Landsoversikten viser rundt klokken 23.30 at det går mot et krisevalg for Arbeiderpartiet, med en oppslutning på 21,79 prosent.

Høyre har på sin side 25,52 prosent, når 72 prosent av stemmene er opptalt ved 23.30-tiden.

Skulle dette resultatet stå seg, vil Arbeiderpartiet for første gang på nesten 100 år ikke lenger være landets største parti, og Aps oppslutning vil være historisk dårlig.

– Ap-hegemoniet står for fall. For første gang på hundre kan det være dere blir mindre enn Høyre. På din vakt.

– Blir vi ikke størst i kveld, skal vi sørge for å bli størst neste gang. Arbeiderpartiet skal være størst, sier nestleder Jan Christian Vestre (Ap) fra Ap-valgvaken på Folkets Hus.

Da det var knappe to uker igjen av valget sa Jonas Gahr Støre til Aftenposten at det ikke var viktigst å bli største parti.

– Nå sier dere det er viktigst å bli størst. Hva har skjedd den siste uken?

– Støre sier det samme på talerstolen i dag: hvis vi ikke blir størst nå, skal vi bli det neste gang.

– Han sa til Aftenposten for under to uker siden at det ikke var så viktig. Hva har skjedd? Hvorfor er det nå viktig for dere?

– Vi mener nok alle sammen at Ap skal være størst. Jeg har ikke hørt noen andre i dag si det, sier Vestre.

– Hvordan skal dere klare å bli størst i neste valg hvis dere mister makten i flere viktige byer?

– Vi har vært gjennom oppturer og nedturer før. Alle vet at dette svinger. Dette er en inspirasjon til å jobbe hardt for å bli største parti.

Støre også i 2025

– Tror du det kan komme krav og spørsmål om endringer i ledelsen fordi man ikke har levert et godt resultat?

– Det tror jeg ikke. Vi har sentralstyremøte i morgen, som vi pleier, der vil vi diskutere hvordan ta med oss læringspunkt videre og se hvordan forbedre oss, sier Vestre.

Også Arbeiderpartiets andre nestleder, Tonje Brenna, sier partiet nå skal jobbe for å bli størst igjen.

– Dette er jo ikke godt nok, sier Brenna.

– «Ikke godt nok», det er jo historisk dårlige tall. Kan dere gå til valg i 2025 med Støre som partileder?

– Ja, absolutt.

– Og fortsette å tape valg?

– Det så styggere ut i vinter og vi har løftet oss gjennom valgkampen.

– Hvorfor gjør dere det så dårlig?

– Regjeringens viktigste jobb er trygg økonomisk styring, men det er ikke gjort i en håndvending å få kontroll med inflasjon og rente, sier Brenna.

Verste siden krigen

I hovedstaden går det mot et klart borgerlig flertall, etter at halvparten av stemmene er talt opp. Foreløpig har Høyre 34,9 prosent, mens Arbeiderpartiet har 17,8 prosent.

Om dette blir sluttresultatet etter at alle stemmene er telt opp er det Arbeiderpartiets verste valgresultat i hovedstaden etter krigen. Også i Bergen går det mot et brakvalg for Høyre, med 27,4 prosent av de foreløpig opptalte stemmene. Arbeiderpartiet har 17,9 prosent.

I Stavanger er det langt jevnere, der Høyre har 32,5 prosent av stemmene, mens Arbeiderpartiet foreløpig har 30,9 prosent. I Trondheim har Høyre 29,9 prosent, mens Arbeiderpartiet har 23,9 prosent.

Senterpartiet faller på sin side kraftig tilbake på landsbasis, med en nedgang på nesten syv prosent, ifølge de foreløpige tallene.

Ifølge tallene ligger Frp an til å bli landets tredje største parti med en oppslutning på 10,9 prosent.

Rekordmange forhåndsstemmer

Da forhåndsstemmingen stengte fredag kveld hadde rett i underkant av 1,3 millioner personer avgitt sin stemme, noe som tilsvarte rundt 30 prosent av stemmeberettigede i Norge.

Det kan ta ut på ettermiddagen tirsdag før alle stemmene er talt opp og det endelige resultatet foreligger.

I årets valg er det rekordmange som har forhåndsstemt, men det er viktig å huske på at det ikke går an å si noe sikkert om det endelige resultatet basert på disse tallene. For eksempel har MDG, Rødt og SV en historisk tendens til å få mange forhåndsstemmer, og dermed falle utover kvelden etter hvert som valgdagsstemmene også kommer inn i opptellingen.

På motsatt side har det historisk vært motsatt effekt for Senterpartiet, som ofte har fått få forhåndsstemmer, men flere valgdagsstemmer.

