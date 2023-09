Artikkelen fortsetter under annonsen

En blå bølge skyller over storbyene, ifølge stemmene som var talt opp like over midnatt på valgkvelden. Det kan bety maktskifte i en rekke Ap-styrte storbyer de neste årene.

I Oslo lå Høyre rundt klokken ett an til å få 32,5 prosent, mot Arbeiderpartiets 18,6.

Samtidig lå MDG an til et langt svakere valg enn i 2019. Dermed ligger det an til at Eirik Lae Solberg (H) kan overta som byrådsleder etter Raymond Johansen (Ap).

– Det ser lovende ut, men er for tidlig å konkludere, sa gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, til DN mandag kveld.

– Hvordan opplever du en valgthriller som denne. Er det siste sjanse nå?

– Høyre har styrt Oslo før og vi kommer til å gjøre det igjen. Vi håper det skal skje nå og det gjenstår å se hva tallene blir.

Etter midnatt, da 96 prosent av stemmene i Oslo var talt opp og det lå an til borgerlig flertall, var han tydeligere:

– Det ser rimelig klart ut at Raymond Johansen har mistet flertallet, sa Lae Solberg til Aftenposten.

– Fantastisk

– Det er gøy at vi ligger an til å bli største parti for første gang på hundre år, sier Ine Eriksen Søreide (H) til DN.

Nasjonalt ligger Høyre an til å gjøre sitt beste kommunevalg siden 2011. Samtidig ligger Arbeiderpartiet an til et svakere resultat enn det historisk lave 24,9 fra 2019.

– Det som teller aller mest er at vi får ordførere og byrådsledere i de aller største byene. Det har vi hatt som en klar målsetning og det har jeg, etter de tallene her, fornyet optimisme om at vi skal få til.

Kristin Clemet viser frem noe på telefonen til (fra venstre) Michael Tetzschner, Jan Tore Sanner og Ine Marie Søreide under Høyres valgvake.

– Avhengig av bredt flertall

I den rødgrønne bastionen Trondheim gjorde Høyre et brakvalg. I byen som har vært styrt av Ap i 20 år, er Høyre nå største parti.

Men det er svært jevnt og ligger an til forhandlinger om makten i byen.

Like før klokken ett natt til søndag viste opptellingen flertall for rødgrønn side når Rødt og MDG telles med. Ap har en oppslutning på 24,2 prosent.

– Det er den høyeste målingen vi har hatt igjennom hele valgkampen. I første omgang er jeg glad for at vi har beveget oss gradvis oppover gjennom hele valgkampen, sa Emil Raaen som er Aps ordførerkandidat i Trondheim tidligere på kvelden.

På spørsmål om hvilke partier det vil kunne bli aktuelt å samarbeide med for å sikre et rødgrønt flertall, svarer han:

– Vi har i utgangspunktet sagt at vi går til valg med gjengen vi samarbeider med i dag, men foreløpig er vi avhengig av et bredt flertall for å beholde et rødgrønt styre.

Emil Raaen og Ingvild Kjerkol på Trondheim og Trøndelag Aps valgvake på Royal Garden hotell under kommunevalget 2023 mandag kveld.

En blå bølge

Trondheim og Oslo er ikke de eneste byene der Høyre foreløpig har en solid oppslutning.

I Kristiansand ligger Høyre an til et brakvalg med nesten 30 prosent av stemmene, opp over 12 prosentpoeng siden forrige kommunevalg. Statsviteren Mathias Bernander (34), sønn til den tidligere Høyre-nestlederen John G. Bernander, blir etter alt å dømme ny ordfører etter at byen i fire år har vært preget av betydelig politisk uro.

– Jeg håper vi kommer til enighet når vi setter oss ned og skal forhandle i natt. Vi har mer som forener oss enn som skiller oss, sier Bernarder om de forestående forhandlingene med Frp, KrF og Venstre.

Høyre-valgvake i Kristiansand: Fra venstre fylkesordfører Arne Thomassen og ordførerkandidat i Kristiansand, Mathias Bernander.

I Bergen går Høyre kraftig frem og hadde rundt klokken ett en foreløpig oppslutning på 26,6 prosent mot Arbeiderpartiets 17,9.

Også i Drammen går Høyre kraftig frem i oppslutning og er byens klart største parti. Sammen med Fremskrittspartiet og KrF ser de ut til å få rent flertall i bystyret, skriver NTB.

De foreløpige resultatene fra drammen viser at Høyre har en oppslutning på 31,3 prosent. Det er en oppgang på rundt seks prosentpoeng fra forrige valg. Samtidig mister Ap 3,9 prosentpoeng med en oppslutning på 22,3 prosent.

Forblir rødgrønn i Tromsø

I Tromsø ligger Ap an til å fortsette sitt styre. Rundt klokken ett viste stemmene at Ap har en oppslutning på 24,7 prosent, mens Høyre lå an til en oppslutning på 17,8 prosent.

– Nå ser det bra ut. Så får vi se hvordan det går med dem vi skal samarbeide med, men det er klart at det er rødgrønt flertall i Tromsø, sa sittende ordfører Gunnar Wilhelmsen til NRK.

Jonas Gahr Støre (Ap) i samtale med partifelle og ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø.

– Vi har drevet god sosialdemokratisk politikk, vi har hatt trygg styring, vi har ryddet opp i økonomien og folk har lyst på de tingene vi har sagt, sier ordføreren.

Borgerlig flertall i Stavanger

Stavanger er en av få storbyer der Arbeiderpartiet gikk frem fra forrige valg. Med ordfører Kari Nessa Nordtun i spissen fikk partiet en oppslutning på 32,1 prosent i oljebyen. Ap ble dermed største parti, men Høyre følger hakk i hæl med en oppslutning på 30,4 prosent.

Da alle stemmene var talt opp like over midnatt, hadde den borgerlige blokken i Stavanger flertall. Dermed kan den nye ordføreren i byen hete Sissel Knutsen Hegdal (H).

