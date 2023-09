Artikkelen fortsetter under annonsen

Jørn Eggum sitter i Aps sentralstyre som tirsdag samles for å diskutere valgresultatet, som så langt viser en kraftig nedgang. Etter mandagens valg er Arbeiderpartiet for første gang på hundre år er ikke landets største parti.

– Er det naturlig å diskutere sammensetningen av partiledelsen etter det dårlige resultatet?

– Det er for tidlig å si noe om Ap-ledelsen. Nå må vi analysere årsakene. Men tilbakemeldingene fra folket på de løsningene vi gikk til valg på må vi ta til oss og finne årsakene til, sier Eggum til DN fra Folkets Hus.

Jonas Gahr Støre på vei ned etter valgnederlaget på Folkets Hus. (Foto: Gabriel Skalevik) Mer...

Arbeiderparti-leder og statsminister Jonas Gahr Støre opplever at han fortsatt har støtte, men mener ledelsen må tåle en diskusjon.

– Er det ikke naturlig at du vurderer din stilling når du leverer et enda dårligere resultat enn det dårlige resultatet i 2019?

– Jeg har vært med på et lag som har løftet seg gjennom valgkampen, vi begynte den med en måling der vi var halvparten av Høyre. Vi lå nede på 14, 15 16 prosent. Så samlet vi oss politikken, samlet oss om hovedsakene. Vi har fått våre saker på dagsorden, det har ført til at vi har vokst og Høyre falt. Men det holdt ikke helt inn, sier Støre til DN.

– Er det ikke resultatet som teller?

– Jo, men resultatet peker fremover mot noe som er godt å bygge videre på. Og det er mitt utgangspunkt for tiden fremover.

Peggy Hessen Følsvik og Jørn Eggum på Arbeiderpartiets landsmøte. (Foto: Per Thrana) Mer...

Åpen for debatt

– Eggum sier det er for tidlig å si om fremtiden for Ap-ledelsen. Er du enig i det?

– Jeg er helt åpen for at det er debatt etter et valg. Det må vi tåle og det er takhøyde for det. Vi har sentralstyre i morgen og landsstyre om to uker. Der har partiet god tradisjon for å gjennomgå og lære av valgresultatet.

– Tror du det kommer en diskusjon om partiledelsen?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kan jeg ikke spekulere i. Jeg opplever at vi har god støtte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jørn Eggum understreker at han var med på å klappe ledelsen inn under landsmøtet i samme sal rundt et halvår siden.

– Kan Støre lede partiet frem til valget i 2025?



– Det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Jeg var en av dem som klappet inn de to nye nestlederne og lederen i fem minutter på landsmøtet, sier Eggum.

Ifølge Fellesforbund-lederen var det mandag kveld et uoversiktlig bilde, men en ting står klart: Skuffelsen.

– Jeg er trist på vegne av alle de som har stått på. Det er klart jeg er skuffet.

– Trond Giske sier Ap må endre kurs?

– Ja, det er greit, men hvilken kurs?

Ingen kommentar

Tidligere nestleder Trond Giske var klar overfor DN tidligere på kvelden.

– Vi gjør vårt dårligste valg på 100 år. Vi er ikke lenger Norges største parti. Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sier Trond Giske.

– Bør ledelsen i Arbeiderpartiet byttes ut?

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har en regel i Nidaros om at vi ikke snakker om personer, bare om politikk, sier Giske.

Trond Giske på Arbeiderpartiets valgvake i Trondheim. (Foto: Bjørn Borkamo) Mer...

Nestleder Jan Christian Vestre tror ikke det kommer krav om endringer i ledelsen.

– Tror du det kan komme krav og spørsmål om endringer i ledelsen fordi man ikke har levert et godt resultat?

– Det tror jeg ikke. Vi har sentralstyremøte i morgen, som vi pleier, der vil vi diskutere hvordan ta med oss læringspunkt videre og se hvordan forbedre oss, sier Vestre.

Ikke godt nok

Også den andre nestlederen Tonje Brenna var skuffet over det foreløpige resultatet.

Nestleder Tonje Brenna (Ap) under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus i Oslo. (Foto: Terje Pedersen/NTB) Mer...

– Dette er jo ikke godt nok, sier Brenna.

– «Ikke godt nok», det er jo historisk dårlige tall. Kan dere gå til valg i 2025 med Støre som partileder?

– Ja, absolutt.

– Og fortsette å tape valg?

– Det så styggere ut i vinter og vi har løftet oss gjennom valgkampen.

Ikke godt nok

Støre erkjente valgnederlaget under valgvaken på Folkets Hus rett før halv tolv.

– Ap går tilbake. Noen steder ganske mye. Det er ikke godt nok. Vårt mål er selvfølgelig å være landets største parti. Enig, sa Støre til jubel fra valgvaken.

– Jeg kan love dere og alle andre som følge norsk politikk at vi skal gjøre alt vi kan for å bli størst igjen om to år.

Støre sier at sentralstyret møtes i morgen og landsstyret om to uker. Her skal de gå gjennom valgresultatet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.