De foreløpige tallene for kommunevalget 2023, viser at MDG ligger an til sin dårligste oppslutning på landsbasis siden 2015. Den gang endte partiet med en oppslutning på 4,2 prosent.

I 23-tiden viser foreløpige tall at partiet har en oppslutning på 3,88 prosent, det sikrer partiet totalt 163 mandater. Til sammenligning endte MDG med en oppslutning på 6,2 prosent under valget i 2019.

Dette er første gang siden partiet begynte å bli populært i 2011, at partiet har tapt så mange stemmer på landsbasis. Sammenlignet med kommunevalget i 2019 har oppslutningen foreløpig falt med 2,92 prosentpoeng.

Gjør det dårlig i byene

De foreløpige tallene viser og at MDG faller tilbake mellom tre og fem prosent i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

I både Oslo, Bergen og Tromsø er MDG det partiet på Stortinget som har gjort det dårligst sammenlignet med forrige kommunevalg.

I Trondheim har Senterpartiet falt mest med 5,07 prosentpoeng. MDG er nummer to med et fall i oppslutningen på 4,03 prosentpoeng.

Slik ser MDGs oppslutning i seks av Norges største byer ut i 22-tiden:

Oslo: 9,84 prosent, ned 5,43 prosentpoeng fra kommunevalget i 2019. Ligger an til å få seks mandater.

9,84 prosent, ned 5,43 prosentpoeng fra kommunevalget i 2019. Ligger an til å få seks mandater. Bergen: 5,02 prosent, ned 4,92 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Ligger an til å sikre fire mandater.

5,02 prosent, ned 4,92 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Ligger an til å sikre fire mandater. Trondheim: 6,36 prosent, ned 4,03 prosentpoeng. Her har partiet foreløpig fire mandater.

6,36 prosent, ned 4,03 prosentpoeng. Her har partiet foreløpig fire mandater. Stavanger: 2,72 prosent, ned 3,77 prosentpoeng. Kan foreløpig sikre to mandater.

2,72 prosent, ned 3,77 prosentpoeng. Kan foreløpig sikre to mandater. Kristiansand: 3,97 prosent, ned 3,56 prosentpoeng. Foreløpig sikrer partiet to mandater.

Tromsø: 4,85 prosent. Foreløpig ligger partiet an til å få to mandater i Tromsø.

