For første gang på 99 år måtte Arbeiderpartiet se at Høyre ble landet største parti. Jonas Gahr Støre ledet Ap til et av partiets dårligste kommunevalg noensinne.

Men heller ikke partilederkollega og regjeringskamerat, Trygve Slagsvold Vedum, har mye å glede seg over i dag.

Ifølge DNs beregninger faller Senterpartiet over 10 prosentpoeng i hele 85 kommuner. I Andøy, Verdal, Ørsta og Brønnøy faller partiet over 30 prosentpoeng.

I 19 kommuner faller partiet mer enn 20 prosentpoeng.

Ifølge beregninger Aftenposten har gjort, kan minst 51 ordførerkjeder ryke for Sp.

DN har bedt Sp-lederen om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Lysere, men ikke lystig for Ap

Tilsvarende tall for Arbeiderpartiet ser bedre ut, men langt på nær bra. Jonas Gahr Støres parti faller mer enn ti prosentpoeng i 38 kommuner.

Til DN mandag sa Arbeiderparti-leder og statsminister Jonas Gahr Støre at han opplever at han fortsatt har støtte, men mener ledelsen må tåle en diskusjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre forlater Arbeiderpartiets valgvake mandag kveld. Tirsdag må han erkjenne å ha mistet mer enn ti prosentpoeng i 38 kommuner. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Er det ikke naturlig at du vurderer din stilling når du leverer et enda dårligere resultat enn det dårlige resultatet i 2019?

– Jeg har vært med på et lag som har løftet seg gjennom valgkampen, vi begynte den med en måling der vi var halvparten av Høyre. Vi lå nede på 14, 15 16 prosent. Så samlet vi oss politikken, samlet oss om hovedsakene. Vi har fått våre saker på dagsorden, det har ført til at vi har vokst og Høyre falt. Men det holdt ikke helt inn, sier Støre til DN.

– Er det ikke resultatet som teller?

– Jo, men resultatet peker fremover mot noe som er godt å bygge videre på. Og det er mitt utgangspunkt for tiden fremover.

Høyre til himmels

Erna Solberg ankommer Høyres valgvake mandag kveld. Til stormende jubel og seiersrus. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Erna Solbergs Høyre gjør på sin side et brakvalg. I hele 29 kommuner går Høyre frem mer enn ti prosentpoeng. 95 kommuner opplevde en Høyre-fremgang på mer enn fem prosentpoeng.