Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste meningsmålingen før valget gir imidlertid det konservative Samlingspartiet med Petteri Orpo i spissen et knapt flertall på 19,8 prosent, men det sterkt høyrenasjonalistiske og euroskeptiske partiet Sannfinnene følger hakk i hæl med 19,5 prosent.

Sosialdemokratene med Sanna Marin i spissen får 18,7 prosent på den siste målingen, og valget ligger dermed an til å bli en thriller.

Økonomi har vært et sentralt tema i valgkampen. Orpo har lovet skattekutt og innsparinger på 65 milliarder kroner og anklager Marins regjering for sløsing.

Marin og SDP mener svaret på Finlands økonomiske problemer er å finne på inntektssiden. Landets gjeld utgjør nå 73 prosent av bnp, mot 64 prosent i 2019.

Tradisjonen i Finland er at regjeringer dannes fra brede flertall fra både høyre og venstre, men dette valget kan markere begynnelsen på en blokkpolitikk. Det gjør situasjonen enklere for Orpo, ettersom han både kan danne en regjering med SDP og med Sannfinnene.

Marin har på sin side stengt døren for samarbeid med det høyrenasjonalistiske partiet Sannfinnene og dets leder Riikka Purra.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Omstridt høyreparti

Sannfinnene ble grunnlagt på restene av Finlands landsbygdparti i 1995, og sammenlignes ofte med det svenske partiet Sverigedemokraterna.

Partiet markerte seg tidlig som sterkt fremmedfiendtlig, men var samtidig svært opptatt av at den finske stat skulle gjøre mer for samfunnets minst bemidlede og mest utsatte.

Partiets leder gjennom ti år Timo Soini, var finsk utenriksminister fra 2015 til 2019. Sannfinnene satt da i regjering sammen med Centern og Samlingspartiet.

I 2017 brøt flertallet av partiets riksdagspolitikere ut, blant dem Soini, og dannet partiet Blå framtid. Det har siden slitt med oppslutningen.

Fremmedfiendtlig

Den svært innvandringskritiske Jussi Halla-aho overtok som partileder etter splittelsen, noe som bidro til at daværende statsminister Juha Sipilä fra Centern brøt regjeringssamarbeidet.

Høsten 2021 overtok 45 år gamle Riikka Purra som partiets første kvinnelige leder. Hun har slått fast at partiet aldri vil delta i en regjering som ikke går med på å skjerpe innvandringspolitikken, noe som kan bli en utfordring for Orpo dersom han inviterer til samarbeid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sannfinnene regnes i dag for å stå til høyre for Sverigedemokraterna både i dette og andre spørsmål.

Sannfinnene har størst oppslutning blant menn, og en stor del av velgerne er lavtlønte og bor på den finske landsbygda. Etter at Purra overtok som leder har imidlertid også flere kvinner søkt seg til partiet.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.