– Det kommer ingen arveavgift, sier Vedum til DN.

Det regjeringsoppnevnte Torvik-utvalget la i desember frem forslag til store endringer av det norske skatte- og avgiftssystemet. Blant forslagene som har skapt mye debatt, er en gjeninnføring av skatt på arv og gaver.

Arveavgiften ble avskaffet i 2014 under Erna Solbergs regjeringsperiode. Men Torvik-utvalget foreslo en ny arveskatt i to trinn: Seks prosent skattesats på arv mellom 2 og 3,5 millioner kroner, og 15 prosent skatt for arv over 3,5 millioner kroner.

Siden har det ikke manglet på spekulasjoner om hvordan Støre-regjeringen forholder seg til anbefalingen, og hvorvidt et comeback for arveavgiften snart kan bli annonsert.

Tidligere i februar fortalte Selmer-skatteadvokat Sverre Hveding om «økt pågang blant folk som vil vurdere å gjennomføre et generasjonsskifte» på bakgrunn av Torvik-utvalgets forslag.

– For mange kom det nok noe overraskende, ettersom det ikke er lenge siden arveavgiften ble fjernet i 2014, sa Hveding.

Vedum: – Bare tull

Da hadde DN skrevet at Datum-investeringsdirektør Alexandra Haudemann-Andersen (33) får overført størstedelen av aksjeverdiene fra sin far, og samtidig er på flyttefot. Hun endte opp i Sveits, i likhet med stadig flere formuende nordmenn.

Spekulasjonene rundt en mulig arveavgift fra Støre-regjeringen nådde et klimaks mandag kveld, da Finansavisen omtalte «sterke rykter i finansmiljøet og blant skatteadvokater» om at regjeringen snarlig vil annonsere en ny arveavgift – som også kan få tilbakevirkende kraft for skatteåret 2023.

– Det er bare tull, sier Vedum.

– Bare tull?

– Ja, det kan du bare skrive. Det er helt … man må ikke stole på alt man leser i Finansavisen, sier Vedum mens han gliser og skratter.

DN erfarer at artikkelen skapte stor irritasjon innad i Finansdepartementet.

Setter punktum

Vedum er klar på at «ingen planer» er lagt om en ny arveavgift, og at det er uaktuelt for regjeringen.

– Jeg så at det også ble spekulert i at man skulle gi den tilbakevirkende kraft. Så til alle de som er blitt nervøse i dag: Det er det ingen grunn til å være, fortsetter han.

Vedum sier han ikke vet hvordan ryktene oppsto, utenom at skatteutvalgets forslag fyrte opp en ny debatt om avgiften.

Mens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere har vært avvisende til en arveavgift, ble Torvik-utvalgets forslag tatt bedre imot av andre i regjeringspartiene. Blant dem var Aps stortingsrepresentant Frode Jacobsen, som er medlem i finanskomiteen og som i desember omtalte arveskatt-forslaget som «spennende» overfor Klassekampen.

Men Vedum setter punktum:

– Selv om det ble diskusjoner om arveskatt da skatteutvalget kom, så kommer ikke vi til å gjøre det, sier finansministeren, som mener både han og Støre har vært tydelige om regjeringens linje over tid.

