Et av Støre-regjeringens mest kritiserte budsjettgrep i fjor var den midlertidige arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 750.000 kroner. Ifølge beregninger fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ble rundt hver fjerde arbeidstager i privat sektor rammet av avgiften i fjor.

Regjeringen har gang på gang understreket at avgiften skal være midlertidig og at den ble innført som følge av et ekstraordinært inndekningsbehov i statsbudsjettet.

Likevel blir det ikke stort bedre i år:

I neste års budsjett øker regjeringen innslagspunktet fra 750.000 til 850.000 kroner, det vil si at arbeidsgiver må betale avgift for ansatte som tjener over 850.000 kroner.

Men justert for ventet lønnsutvikling i 2024 vil fortsatt avgiften ramme rundt 375.000 i privat sektor – rundt hver femte arbeidstager, viser utregninger fra NHO.

– Med dette tempoet her rekker dere vel ikke å fjerne den i denne regjeringsperioden, Vedum?

– Vi følger den planen vi har og mener vi har en tydelig retning, både på høyprisbidrag, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og romslige avskrivningsregler. Det er ganske mange grep som er rettet mot næringslivet vårt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til DN.

– Men kan du love at arbeidsgiveravgiften blir fjernet innen denne regjeringsperioden er over?

– Nå legger vi i hvert fall frem dette forslaget nå, og så må vi legge frem hvert enkelt budsjett. Vi har sagt at det skal være situasjonsbestemt. Men her viser vi tydelig retning, sier han.

NHO-sjefen: – Få den bort

Den midlertidige avgiften er kritisert fra alle hold. Regjeringens foretrukne budsjettpartner SV har tidligere sagt at de ønsker å fjerne hele avgiften. Til DN vil ikke finanspolitisk talsperson i partiet, Kari Elisabeth Kaski, gå inn på hvilke prioriteringer de gjør i forhandlingene som venter, men understreker at partiet i utgangspunktet ikke vil ha den.

NHO-sjef Ole Erik Almlid går, i år som i fjor, hardt ut mot avgiften:

– Den ekstra arbeidsgiveravgiften bør fjernes raskt og i sin helhet. Ikke stykkevis og delvis som regjeringen legger opp til nå, sier han.

Almlid mener det er en skatt på kompetanse, som forsinker den grønne omstillingen.

– Den har ingen gode fordelingsvirkninger. Og den er konkurransevridende mot offentlig sektor. Stortinget bør kjenne sin besøkelsestid i forhandlingene om statsbudsjettet og få den bort allerede i høst, sier han.

Løftebrudd

Tekna, som organiserer litt over 100.000 med mastergrad i naturvitenskap og teknologi, er også skuffet over regjeringen.

– Regjeringen lovte at dette skulle være et midlertidig krisetiltak, Tekna hadde en klar forventning om at avgiften skulle fjernes helt i neste års budsjett, i stedet er det nå blitt en fast skatt på kompetanse. Dette mener vi er et løftebrudd, sier Tekna-president Elisabet Haugsbø.

I statsbudsjettet skriver regjeringen at de samlede administrative kostnadene for næringslivet blir redusert når færre arbeidsgivere når over beløpsgrensen.

Økningen av innslagspunktet til 850.000 kroner anslås å gi et provenytap på cirka 1,8 milliarder kroner påløpt og 1,5 milliarder kroner bokført i 2024.