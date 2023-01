Artikkelen fortsetter under annonsen

– IRA er ikke en plan som skal diskuteres, den er vedtatt. Det skjer nå. Da har vi et hastverk for å få til tilsvarende. Enten tar vi deler av det og implementerer det i Norge, eller så lar vi være. Lar vi være så har det konsekvenser for arbeidsplasser og investeringer, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til DN.

President Joe Bidens gigantiske grønne lovpakke Inflation Reduction Act (IRA) har skapt bekymring hos næringslivsledere og politikere i Europa – inkludert Norge.

369 milliarder dollar skal brukes på skattelettelser og subsidier til grønne prosjekter. Frykten er at dette vil gi grønne investeringer i USA et stort fortrinn: subsidiene kan lokke flere til å investere i USA. Norske og europeiske aktører kan tape i konkurransen mot subsidiert amerikansk industri og få svekket markedstilgang.

Yara-sjef Svein Tore Holsether mener Norge bør se på den amerikanske grønne lovpakken IRA og la seg inspirere av deler av den.

Diskusjonen går varm i Europa om hvordan EU skal kontre dette. Holsether mener Norge må la seg inspirere og lage en form for IRA på norsk.

Han peker på at Norge har gode programmer, piloter og demonstrasjonsanlegg, men at det som skjer i USA er en fullskala industrialisering.

– Når vi ser hvor kraftige incentiver amerikanerne har, så blekner det vi har i Norge.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er derimot lunken til å lage en IRA på norsk.

– Vi må vite hva vi gjør

– Vi må vite hva vi gjør også. Verden er ikke tjent med et subsidekappløp og mindre frihandel. Det er sannsynligvis oppskriften på dårligere og dyrere løsninger og skattebetalerne som tar for mye risiko der privat kapital og investeringsvilje skal gjøre det. Vi må ikke bli helt ukritiske, sier Vestre til DN.

– Hvis alle andre gjør det, skal Norge være de eneste som holder igjen?

– Vi la frem grønt industriløft før IRA ble vedtatt. Der peker vi på at så lenge det er privat investeringsvilje og bedriftsøkonomiske lønnsomme prosjekter, så vil staten stille opp, sier Vestre og viser til at regjeringen har sagt at staten vil stille med 60 milliarder i lånegarantier og egenkapital.

– Men det er de samme pengene vi bruker, og denne regjeringen har kjempet intenst med å få kontroll med inflasjonen. Mye tyder på at vi er i ferd med å få kontrollen. Å bruke veldig mye mer oljepenger uten at det får konsekvenser for andre områder, er ikke sikkert det er så lurt det heller, sier Vestre.

Tror ikke på revolusjon

Onsdag vil Europakommisjonen ifølge nyhetsnettstedet Euractive legge frem et forslag til hvordan EU kan kontre IRA. Det vil handle om å forenkle statsstøttereglene, og at EU lager et eget fond øremerket grønn industri.

Inflation Reduction Act (IRA) Fra nyttår trådte den amerikanske lovpakken Inflation Reduction Act i kraft.

Den innebærer blant annet over 369 milliarder dollar i subsidier og skatteletter til fornybar energi og nullutslippsteknologi.

Formålet er å styrke det grønne skiftet – og sikre arbeidsplassene som følge av dette i USA.

De amerikanske milliardene er bare tilgjengelige for selskaper som bruker en betydelig andel amerikanske komponenter og råvarer i produksjonen.

Både EU og flere asiatiske land har protestert mot kravet om amerikansk innhold, og mener det er strider imot WTO-regler.

Det er ventet at Europakommisjonen skal legge frem et motsvar til IRA onsdag. IRA skal debatteres når EUs toppledere møtes 9. og 10. februar i Brussel.

Men det er stor uenighet mellom de europeiske landene om hvor langt EU skal gå i å åpne opp for mer statsstøtte og subsidier. Frankrike er den store pådriveren, mens land som Nederland og Danmark advarer mot konsekvensene det vil ha for EUs indre marked.

Parallelt forsøker EU å overbevise USA om å lage unntak for europeiske varer, spesielt der USA ikke produserer dette selv i dag. Norge lobber for at hvis EU får unntak, må det også gjelde norske varer.

Den ellers så optimistiske Vestre er ikke håpefull på at dette er svaret på IRA-utfordringen.

– Det er lite sannsynlig at det skjer noen revolusjon mellom EU og Washington når det gjelder dette, fordi IRA er vedtatt og sanksjonert, og blir nå implementert. Men hvis det blir noen tilpasninger eller egne avtaler mellom EU og USA må vi for guds skyld unngå batteritollsaken en gang til ved at vi blir uteglemt, sier han.

Som følge av brexitavtalen mellom EU og britene, vil elbiler med norske batterier bli ilagt en toll på ti prosent fra 2027 fordi Norge i denne sammenhengen regnes som et tredjeland.

Frierferd

DN skriver om hvordan amerikanske delegasjoner er på turné i Europa for å lokke selskaper til sine delstater. Hydrogenselskapet Nel er blant de norske selskapene som har fått besøk av Michigan-guvernør Gretchen Whitmer. På vei til Davos og World Economic Forum hadde hun et pitstop i Norge og Nel, hvor hun kunne friste blant annet med amerikanske, grønne skattelettelser.

Yara-sjef Holsether var selv i Davos og fikk med seg samtalene om at amerikanske guvernører var på frierferd for å lokke til seg europeiske selskap. Men ifølge Holsether trenger de ikke jobbe veldig hardt:

– For vår og andre industrier er virkemidlene så sterke at det gir seg selv at USA er et naturlig sted å investere.