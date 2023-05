Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Vestre har ledet arbeidet med kraftpolitikken på Arbeiderpartiets landsmøte og innstillingen fra redaksjonskomiteen er nå klar.

– Det blir forelagt et enstemmig forslag til kompromiss om energipolitikken, fra landsmøtets redaksjonskomité, bekrefter Jan Christian Vestre til E24.

Han sier til avisen at strømprisene skal ned, og være lavere i Norge enn i Europa og at de åpner for å se på nye krafttyper, inkludert kjernekraft.

Det er ikke avklart hvordan dette skal skje. Vestre viser til arbeidet som et regjeringsoppnevnt utvalg er i gang med. På direkte spørsmål svarer Vestre at det kan være aktuelt å vurdere egne prisområder for strøm eller en form for toprissystem

