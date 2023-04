Artikkelen fortsetter under annonsen

Aps valgkomité går inn for gjenvalg av partisekretær Kjersti Stenseng, mens Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir nye nestledere, ifølge VG, som viser til opplysninger fra kilder.

Innstillingen til ny partiledelse og sentralstyre i Arbeiderpartiet er enstemmig, etter det NRK erfarer.

Valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik skal presentere valgkomiteens arbeid på en pressekonferanse klokka 12.30 fredag.

Både Brenna og Vestre har blitt nevnt som aktuelle kandidater til nestledervervet i flere medier de siste dagene.

Tidligere fredag ble det kjent at Bjørnar Skjæran trakk sitt kandidatur som nestleder.

Leder av Arbeiderpartiets valgkomité Peggy Hessen Følsvik skal redegjøre for komiteens arbeid på en pressekonferanse fredag klokken 12.30.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Valgkomiteen den siste tiden jobbet med innstillingen til hvem som bør sitte i partiledelsen i Arbeiderpartiet.

Tidligere fredag ble det kjent at Bjørnar Skjæran trekker sitt kandidatur som nestleder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.