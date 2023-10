Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen foreslår å sette opp innslagspunktet for den midlertidige arbeidsgiveravgiften med 100.000 kroner.

Dét kommer frem i statsbudsjettforslaget regjeringen presenterte fredag morgen.

I fjor innførte regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Fra neste år vil avgiften omfatte inntekter over 850.000 kroner.

– Ved fremleggelsen av budsjettet for 2023 la vi vekt på at ekstra arbeidsgiveravgift var et situasjonstilpasset og midlertidig tiltak i en krevende tid. Vi har sagt at den skal fases ut, og starter nå arbeidet med å heve innslagspunktet til 850 000 kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fagforeningen Akademikerne, som organiserer høyt utdannede, reagerer:

– Avgiften er en straff for å ansette høyt utdannede. Det er uklokt av regjeringen å ikke kvitte seg med den i sin helhet fra nyttår., sier Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, kaller budsjettet «kjemisk fritt for gode nyheter til næringslivet».

– Jeg hadde aldri trodd at næringslivet skulle sette sin lit til SV for å få fjernet en økt skatt for bedriftene, men nå appellerer vi til SV i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene om å fjerne den økte arbeidsgiveravgiften, sier Rytman i en pressemelding.

SMB Norge er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Slik blir statsbudsjettet: – Mer optimistiske enn Norges Bank DNs kommentator Terje Erikstad gir deg de fire hovedpunktene fra statsbudsjettet for 2024. 01:38 Publisert: 06.10.23 — 08:43

Les mer om statsbudsjettet her:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.