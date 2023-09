Artikkelen fortsetter under annonsen

– Komiteen er ute etter å få relevant informasjon og en vurdering av omfanget av habilitetsbrudd. Det er kjernen i den jobben Stortinget må gjøre, sier SVs Audun Lysbakken til DN.

Tirsdag ettermiddag møtte Lysbakken og resten av Stortingets kontrollkomité pressen etter et møte om habilitets- og aksjesakene.

Der ble en samlet komité enige om å be Erna Solberg om en skriftlig redegjørelse om sin egen habilitet etter avsløringene om ektemannen Sindre Finnes' aksjesalg.

Saksordfører Grunde Almeland (V) fortalte pressen at komiteen 10. oktober vil avklare hvilke redegjørelser de ønsker fra Erna Solberg, blant annet om de ønsker en mer fullstendig aksjeliste – og om hennes mann vil bli kalt inn til høring.

Møtet 10. oktober vil bli et saksforberedende møte.

– Det blir et saksforberedende møte der vi avgjør hvem vi ønsker å invitere til høringen i november. Vi skal både avgjøre personer og hovedspørsmål for høringen Denne saken utvikler seg ganske mye, noe som kan bety at det må tas forbehold om utsettelser, sier Almeland.

Komiteen fortalte også at de har vedtatt å sende brev til den tidligere statsministeren og den nåværende regjeringen.

Frode Jacobsen (til venstre), Carl I. Hagen, Peter Frølich, Grunde Almeland, Seher Aydar og Audun Lysbakken etter møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Viktig grunnlag

Erna Solberg bes om å levere en redegjørelse i forbindelse habilitetsbruddene knyttet til ektemannens aksjehandler. Deretter vil komiteen ha mulighet til å stille nye spørsmål:

– Erna Solberg har nå en gyllen mulighet til å legge alle kortene på bordet. Og er ikke svarene gode nok, så er det ingenting i veien for at vi både sender nye spørsmål og stiller henne til veggs i en kontrollhøring, sier Rødts Seher Aydar.

– Dette er et viktig grunnlag for at komiteen skal kunne gjøre en god og grundig jobb med å avdekke hvilke rutiner man har hatt eller ikke hatt, og ikke minst for Solberg selv, hvilke konkrete brudd dette handler om, sier Venstres Grunde Almeland til pressen.

Komitéleder Peter Frølich (H) tror det blir vanskelig å få frem en komplett liste over alle gangene Erna Solberg kan ha vært inhabil.

– Vi prøver å danne oss et inntrykk av omfanget. Det er komiteens ambisjon. Så er det viktigste hvordan vi bruker den informasjonen til å finne feil, og ikke minst finne ut hvordan vi kan unngå det samme i fremtiden.

Finnes gjennomførte 3640 handler i aksjer og andre verdipapirer under Erna Solbergs statsministerperiode mellom 2013 og 2021. Handlene legger grunnlaget for kontrollkomiteens granskning rundt Solbergs habilitet.

Høringer i november

Erna Solberg har ved flere anledninger siden den omfattende aksjehandelen ble kjent, uttalt at hun kan ha vært inhabil i en rekke saker.

Flere medlemmer av komiteen har uttalt at de forventer full åpenhet fra Erna Solberg og fra dagens regjering.

