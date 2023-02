Artikkelen fortsetter under annonsen

Dragkampen om hvem som skal sitte i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre og tre inn i partiets ledelse er i gang:

Aps valgkomité er nedsatt, og den har sendt ut brev til alle fylkeslag med beskjed om at fylkeslagene må nominere minst to kandidater fra eget fylke innen 10. mars.

Styret i Rogaland Arbeiderparti møttes tirsdag kveld for å drøfte hvem fylkeslaget skal peke på.

Til VG bekrefter fylkesleder Frode Fjeldsbø at Rogaland Ap ønsker at Tajik ikke skal gjøre comeback som nestleder.

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet, sier Fjeldsbø.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han vil ikke uttale seg til DN, men viser til intervjuet i VG. Det samme gjør Tajik.

Stigende stjerne

Lanseringen av Tajik-comebacket skjer ett år etter at Tajik måtte gå av som statsråd og nestleder som følge av avsløringene rundt hennes pendlerboliger.

Etter det DN forstår skal styret i Rogaland Ap møtes torsdag for å bli enige om hvem de skal spille inn som kandidater til sentralstyret. Siden fylkene er bedt om å foreslå minst to kandidater til sentralstyret, en av hvert kjønn, er det det Rogaland vil gjøre. Men det vil være i tillegg til Tajik.

Det ligger an til at Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun vil være et av navnene.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er ønsket inn i Aps sentralstyre av lokale krefter i Rogaland. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Nordtun har en høy stjerne i fylkeslaget, men også nasjonalt etter sin ledelse av Aps energiutvalg, og etter det DN kjenner til har flere lokalt ønsket seg Nordtun inn i Aps mektigste organ som Rogalands representant.

Nordtun har ikke besvart DNs henvendelse.

Valgkomiteen i Arbeiderpartiet ledes av LO-sjef Peggy Hessen Følsvik. Den har et første oppstartsmøte på onsdag på Teams. Deretter er det planlagt for tre fysiske møter før valgkomiteen skal gjøre seg opp sin mening om det nye Ap-topplaget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter Tajiks avgang som nestleder, har Ap-ledelsen fungert med en vakant nestlederrolle. Valgkomiteen må ta stilling til om ledelsen skal fortsette med bare en nestleder – eller om det skal bli to. Partileder Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger gitt sterke signaler om at han vil godt kan ha to nestledere.

En stor favoritt er kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus. Mange sentrale Ap-folk mener hun nå er selvskreven inn i partiledelsen.

AUF og fylkesleder i Agder, Cecilie Knibe Kroglund, har flagget at de vil ha Brenna som nestleder.

Med dagens nyhet fra Rogaland, er det dermed duket for kamp mellom Brenna og Tajik om den ledige jobben.

Men med målinger under 20-tallet blir valgkomiteen også nødt til å se på om det er behov for å gjøre større utskiftninger i ledelsen – ikke bare beholde status quo pluss én ny nestleder.

Per i dag har Støre og nestleder Bjørnar Skjæran sagt offentlig at de ønsker gjenvalg. Partisekretær Kjersti Stenseng har ikke villet kommentere om hun vil ta gjenvalg, om hun ønsker å fortsette eller om hun har bestemt seg.

Det er landsmøtet som gjør det endelige valget første helgen i mai.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (t.h) pekes på som en sterk kandidat som ny nestleder i Ap. Hvis hun trer inn i Aps ledelse eller sentralstyret, er spørsmålet om det også er plass til utenriksminister Anniken Huitfeldt – som har sittet i sentralstyret i over 20 år. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

Topptungt

LO-sjefen har selv uttalt at Aps sentralstyre er for topptungt slik det er skrudd sammen i dag, og Støre påpekte overfor DN at det er behov for å se på balansen. Av i alt 20 medlemmer er åtte statsråder i regjering, tre er LO-topper og tre av medlemmene sitter på Stortinget.

Man vil heller fly inn sentralstyremedlemmer enn at de samme menneskene bare bytter møterom når de går inn i møtet i sentralstyret, er mantraet fra ulike hold i partiet.

Både LO-leder Følsvik og Støre har pekt på at det nå er viktig med fornyelse.

Nok et krevende spørsmål valgkomiteen må se på, er hvilke statsråder som må ut. Enkelte peker på at hvis Brenna skal inn i sentralstyret, så er ikke det stort nok til å ha to kvinner fra Jessheim.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt representerer også Akershus og Jessheim, og er den som har sittet lengst i sentralstyret med sine 21 år. Hun har vært medlem siden 2002. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.