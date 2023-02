Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kommer til å be statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV til Vårt Land.

Haltbrekken var mandag morgen utenfor Olje- og energidepartementet der demonstrantene som krever at regjeringen følger opp Høyesteretts konklusjon om at vindmølleparken er oppført i strid med urfolksrettigheter.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket mandag med sametingspresidenten om Fosen-saken.

– Jeg har stor forståelse for at denne saken er krevende og en stor belastning for reindriftssamene på Fosen, sier Støre som forteller at regjeringen hele tiden har vært tydelig på at staten skal oppfylle sine folkerettslige forpliktelser etter Høyesteretts dom.

– Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Det krever grundige utredninger for å komme opp med løsninger på denne saken, og det ønsker regjeringen å gjennomføre i god forståelse med reindriften og Sametinget, sier Støre.

Torsdag skal olje- og energiministeren møte sametingspresident Silje Karine Muotka, mens statsminister Støre skal møte Muotka og hele sametinget neste uke i Finnmark.