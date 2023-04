Vraket som nestleder – nå gir Hadia Tajik ut bok Hadia Tajiks kommende bok får tittelen «Drømmer for min datter». Hvilke fremtidsdrømmer hun har for seg selv i Arbeiderpartiet, sier Tajik at hun ikke tenker mye på.

