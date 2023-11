Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi handlet mindre i butikkene på Black Friday i år. Handelen i fysiske butikker falt med 3 prosent fra i fjor.

Det opplyser Bankaxept mandag formiddag.

På Black Friday i år ble det handlet for 2,3 milliarder kroner i fysiske butikker innenfor varehandel. Det er en nedgang på 3 prosent fra i fjor.

– Fredagen er fortsatt toppdagen. Totalt for Black Week var det en nedgang på tre prosent i handelen. Det var høyere handel i starten av uken sammenlignet med Black Week i fjor, opplyser Bankaxept.

Det ble handlet mest dagligvarer, og deretter ble det handlet mest klær, sko og tilbehør.

I helgen meldte Vipps om rekordtall på Black Friday.

– Nordmenn handlet ting for ti prosent mer via Vipps netthandel på Black Friday, og skapte ny døgnrekord. I Black Week har summen allerede bikket godt over en milliard kroner natt til lørdag, meldte Vipps i en pressemelding.