Norges Bank hevet torsdag 4. mai styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Sist gang renten var så høy var i 2008.

Styringsrenten er renten bankene får på innskudd i Norges Bank. Boliglånsrenten ligger altså godt over nivået på styringsrenten, men det tar som regel ikke lang tid før bankene endrer boliglånsrenten tilsvarende.

Med DNs rentekalkulator kan du se hvor mye dyrere boliglånet ditt blir med en renteøkning på 0,25 prosentpoeng:

Samtidig varsler Norges Bank at det går mot en ny renteheving i juni. Dessuten:

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

