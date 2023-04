Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag klokken 11 legger Eiendom Norge frem ferske tall for boligprisenes utvikling i mars. Som vanlig er spørsmålet hvordan økte renter slår ut i boligstatistikken.

Norges Bank signaliserte nylig at den ser for seg en høyere rentetopp enn tidligere anslått. For knappe to uker siden hevet sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent. Samtidig ble rentebanen oppjustert til en topp på 3,6 prosent i sommer. Det innebærer mest sannsynlig en rentetopp på 3,5 prosent, med en 40 prosents sjanse for en styringsrente på 3,75 prosent. Altså to-tre knepp opp fra dagens nivå.

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, observerer at den siste tidens dyrtid, med kraftig inflasjon, økende renter og stadig høye strømpriser, ikke minker nordmenns opptatthet av boligmarkedet.

– Vi tror på en sesongjustert boligprisvekst på 0,1 prosent i mars, sier Midtgaard.

Boligprisene pleier å stige i vårmåneden. Handelsbanken anslår en nominell prisvekst på 0,5 prosent, noe som er litt mer enn normalt, etter at også februar fikk sterkere boligprisvekst enn normalt.

Men den oppjusterte rentebanen vil omsider få pilene til å snu i boligmarkedet, mener seniorøkonomen.

Mange tror på videre oppgang

– Det kan ta litt tid før effekten kicker inn. NBBLs boligprisundersøkelse viste at mange nordmenn venter at boligprisene skal fortsette å stige de neste årene. Det kan bidra til å holde prisene oppe, sier Midtgaard, som understreker at hun likevel venter et skifte i boligmarkedet.

Hun gir følgende prognose for det kommende halvåret:

– Vi får en korreksjon i løpet av sommeren/tidlig høst. Det blir en kortvarig korreksjon, som går over relativt raskt. Så vil boligprisene finne seg en ny likevektspris, anslår Midtgaard.

Det er normalt at boligprisene i Norge faller om sommeren.

– Det er et vanlig trekk at når det først faller, så faller det en del, og motsatt: Når det stiger, så stiger det ofte en del. Svingninger blir ofte forsterket. Vi tror at den siste endringen i rentebanen vil forsterke fallet i juni og juli.

– Korreksjonen er over

Carl Geving, sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund, tror på sin side at nedturen i boligmarkedet er over – og venter normal sesongutvikling i boligmarkedet resten av året. Det betyr i så fall mer prisoppgang denne vårmånedene, en utflating innen sommeren og svakt synkende priser i høst.

–Jeg ser mange frykter at renten vil dra boligprisene enda mer ned. Vi tror ikke helt på det. Bruktmarkedet har vist betydelig større motstandskraft enn mange trodde, sier Geving.

– Jeg tror ikke prisene skal videre ned. Vår vurdering er at korreksjonen allerede er tatt ut, sier meglertoppen, med henvisning til høstens kraftige prisfall.

– Men styringsrenten skal videre opp?

– Ja, men rentehevingene biter nok vesentlig mer på nyboligmarkedet, som er rammet av høye finansieringskostnader, dyre materialer og høyere innstegspris.

Nyboligsalget har stupt gjennom flere måneder, og salgsvolumene er historisk svake. Imens bykset bruktboligprisene tre prosent i januar, etter regjeringens oppmykning av utlånsreglene. Februar-oppgangen var også sterk.

Ser sterkere Oslo-marked

Geving ser to interessante trekk etter nyttår: Etter en lengre periode der de gjennomsnittlige salgsprisene lå lavere enn prisantydningene, er det nå motsatt – boligselgere flest får matchet utropsprisen og vel så det.

– I tillegg har etterspørselen vært sterkere enn tilbudet, og fortsatt ser vi at utbudet av boliger er relativt lavt. Når man legger til at boligkjøpere fortsatt har relativt god kjøpekraft, så tviler jeg på mer prisfall, sier Geving.

Midtgaard gjør et unntak for Oslo i sin spådom om mer boligprisfall. Hovedstaden har lenge hatt boligunderskudd, og Oslos ekstra strenge egenkapitalkrav for kjøp av sekundærboliger ble opphevet ved nyttår.

– Det kan prege prisutviklingen i Oslo, sier Midtgaard, som tror Oslo-markedet vil holde seg sterkere enn resten av landet etter at bunnen omsider er nådd en gang i sommer.

Kjerneinflasjon og valutakurs

Selv om rentehevingene har stor innvirkning på boligmarkedet, er det kjerneinflasjonen og valutakursen som Norges Bank er mest opptatt av nå, fastslår seniorøkonomen.

Kjerneinflasjon Et økonomisk begrep som brukes for å beskrive vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon vil si fall i verdien av penger, det vil si at du får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger. For å måle inflasjon ser man gjerne månedlige eller årlige endringer i konsumprisindeksen (kpi), som Statistisk sentralbyrå utarbeider. Indeksen beregnes med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret. Kjerneinflasjonen er konsumprisindeksen (kpi) justert for energivarer og avgiftsendringer. Siden særlig strømpriser og bensinpriser svinger mye fra måned til måned, blir kjerneinflasjonen gjerne sett på som et mål som bedre fanger opp de underliggende prisdrivende effektene i økonomien. Dersom man skal se på den faktiske kjøpekraftsutviklingen, er det imidlertid den samlede konsumprisindeksen som gir det riktige målet. Norges Bank har et mål om at konsumprisene over tid skal øke med 2,5 prosent på årsbasis.

For mange kan den uvanlig svake kronen gjøre den kommende sommerferien ubehagelig dyr. For en hundrelapp får man nå rundt 65 danske kroner, noe i overkant av ni dollar, i underkant av ni euro eller drøyt 7,5 pund. Det er historisk lite.

Alt annet likt vil en høyere rente hindre videre svekkelse av kronen. Men kronekursen spiller også direkte inn på inflasjonen i Norge, påpeker Midtgaard, blant annet ved at store eksportnæringer som oljesektoren blir mer konkurransedyktige, noe som gir risiko for økt lønnspress som kan smitte over i flere sektorer.

Derfor gjør Norges Bank rett med alle rentehevingene, sier Midtgaard:

– Det blir mye verre hvis de ikke hadde reagert slik de gjør nå. Det kunne påvirket arbeidsmarkedet og jobbene våre på sikt, mer enn det gjør nå.

– Har nordmenn flest glemt hvordan man håndterer dårligere tider?



– Det svir litt å kutte i forbruket, og det er nok litt ukjent for mange å måtte gjøre det, sier Midtgaard, som likevel påpeker at sparingen fra pandemien er ganske høy, og har gitt mange nordmenn en buffer som fortsatt ikke er brukt opp.

– Men til høsten kan folk bli tvunget til å spare mer inn.

For dem som føler det er urettferdig at rentene stiger såpass kraftig når Norge har lavere prisstigning enn mange av våre handelspartner, som Sverige, finnes det en mager trøst: Riksbanken i Sverige venter en rentetopp på 4,25 prosent.

I tillegg til norske boligpriser, står blant annet «månedens viktigste tall» i kalenderen den kommende uken.

Utvalgte kalenderhendelser i markedet i påskeuken:

Mandag 3. april:

Norge: PMI-industri mars 10.00

Tirsdag 4. april

USA: Industriordre februar 16.00

Olje: API ukentlige oljelagertall 22.30

Onsdag 5. april

Norge: Industriproduksjon februar 8.00

Norge: Eiendom Norges boligprisstatistikk 11.00

USA: Handelsbalanse februar 14.30

Olje: DOE ukentlige oljelagertall 16.30

Kraft: Fylling vannmagasiner 13.00

Torsdag 6. april

USA: Førstegangssøkende til ledighetstrygd, uketall 14.30

Fredag 7. April

USA: Sysselsetting mars 14.30