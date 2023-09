Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB hever renten på utlån og innskudd for eksisterende kunder fra 26. november, og det er snakk om en økning på «inntil» 0,25 prosentpoeng. Lavest flytende rente på boliglån blir 5,24 prosent.

Klokken 16.00 meldte en annen storbank, Nordea Norge, at den også ville heve renten med inntil 0,25 prosentpoeng på innskudd og lån, melder TDN Direkt. Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 27. november.

Sparebanken Vest og Sparebanken Sør hever også rentene med 0,25 prosentpoeng, ifølge to separate børsmeldinger.

Bakgrunnen er at Norges Bank nylig besluttet å heve styringsrenten til 4,25 prosent. Samtidig sa sentralbanken at det var sannsynlig med en ny renteheving i desember.

På forhånd ventet de fleste tallknuserne at denne ukens renteheving ville være den siste. På to år har styringsrenten gått fra null til 4,25 prosent. I samme periode har også Norges Banks rentebane, som er prognosen for styringsrenten, blitt løftet gang på gang.

Nå venter sentralbanken en rentetopp på 4,5 prosent i desember – og at styringsrenten vil ligge på det nivået ut 2024.