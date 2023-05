Artikkelen fortsetter under annonsen

Tyrkia har de siste årene slitt med en enorm prisstigning som til tider var oppe i over 85 prosent i fjor. Det skyldes blant annet et noe utradisjonelt eksperiment fra landets president Recep Tayyip Erdogan om å slå ned den ville prisveksten gjennom å senke renten.

Tross den galopperende prisveksten fikk en nordmann på besøk i Istanbul seg en overraskelse etter et nattklubbesøk i byen. Det kommer frem i en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda.

133.198 borte på tre min.

Etter ha tilbrakt tre timer på en nattklubb i byen, takket mannen for seg fordi han skulle fly hjem til Norge tidlig dagen etter. Regningen for fem til seks glass øl kom på 630 tyrkiske lira, som med dagens kurs tilsvarer 337 kroner.

Men da mannen skulle trekke Visa-kortet sitt, utstedt av Landkreditt Bank, i utestedets bærbare betalingsterminal, startet problemene. Han fikk nemlig beskjed om at transaksjonen ble avvist. Han tastet dermed koden sin på nytt to ganger. Bartenderen på nattklubben beholdt kvitteringene, har mannen fortalt nemnden.

Transaksjonsoversikten etter nattklubbesøket viser at det ble foretatt tre belastninger på til sammen 133.198 kroner kl. 03.25, kl. 03.26 og 03.27 den skjebnesvangre natten. Gitt at mannen drakk seks øl, blir prisen per glass mannen drakk rundt 22.000 kroner og ikke rundt 56 kroner som klageren mener er den riktige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klageren vedkjenner seg ikke noen av belastningene, selv om riktig kode ble tastet på første forsøk, og kortets chip ble lest ved samtlige transaksjoner. Mannen mener han er blitt svindlet, men har ingen forklaring på hvordan det kan ha skjedd.

– Svindelen må ha blitt utførte på en svært profesjonell måte, skriver han ifølge nemnden.

– Mistenkelig

Mannen skriver at han var forsiktig med alkohol, siden han skulle reise hjem så tidlig neste dag.

– Han oppfattet ikke situasjonen som mistenkelig der og da, men har i ettertid tenkt på at det var mistenkelig at bartenderen beholdt kvitteringene. Kortholder tok alle rimelige forholdsregler og kunne ikke handlet annerledes når han fikk vite at betalingen ble avvist, heter det.

Banken skriver i sin redegjørelse til nemnden at de mener det er kortholderen som har foretatt og godkjent transaksjonene.

– Når han selv har vært på nattklubben, erkjent å ha tastet koden fire ganger og har kortet i behold, tilsier dette at transaksjonene er foretatt av kortholder. Det er ikke uvanlig at summene på det som er å få kjøpt på slike nattklubber kommer opp i tilsvarende som i angjeldende sak, skriver banken, som har hovedtyngden av kundene sine innen landbruk.

Avviser behandling av saken

Finansklagenemnda skriver i sin avgjørelse at klagerens forklaring ikke i seg selv er tilstrekkelig til at hans bevisbyrde for misbruk er oppfylt i saken, men mener det er momenter i saken som støtter hans forklaring. Det viser her særlig til tidspunktene for betalingene som fant sted med ett minutts mellomrom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er påfallende at kortholderen skulle ha rukket å gjøre flere kjøp med så korte mellomrom. De korte mellomrommene stemmer for så vidt også med kortholderens forklaring om at han ble bedt om å taste på nytt fordi betalingene angivelig ikke gikk gjennom, skriver de.

Nemnden viser også til at det har betydning at tvisten gjelder forholdsvis store beløp. Nemnden konkluderer med at den avviser å behandle saken. Den viser til at bevissituasjonen gjør at den ikke egner seg for nemdsbehandling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.