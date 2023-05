Artikkelen fortsetter under annonsen

Et ektepar inngikk i august 2021 en avtale med Handelsbanken om aktiv forvaltning av deres sparepenger. Ekteparets penger ble plassert i bankens fond. Like før investeringen ble foretatt, hadde Handelsbanken bestemt seg for å kutte ut investeringer i olje- og gasselskaper på vegne av sine kunder.

Nå krangler ekteparet med Handelsbanken om hva som ble sagt før investeringen skjedde. Nylig ble saken behandlet i Finansklagenemnda. Der var det banken som vant frem.

Fondene gikk på smell

I bankens rådgivning ble paret informert om en ny investeringsstrategi som gikk ut på å bannlyse olje- og gasselskaper som investeringsobjekter. Tre måneder etter at investeringen var foretatt, kom paret over en sak i DN fra juni samme år, der Handelsbankens daværende investeringsdirektør Christian Dahl og bærekraftssjef Hilde Nordbø ble intervjuet. Der snakket de to om Handelsbankens nye miljøvennlige investeringsstrategi, om å ta ut selskaper som produserer olje og gass fra bankens fond.

I artikkelen går det frem at Handelsbanken advarte om at den kunne risikere å være for tidlig ute, og at bankens fond ville henge etter dersom oljeprisen steg og oljerelaterte aksjer dermed økte i verdi. Videre sier de to i avisartikkelen at kortsiktige løft i oljeprisen kan gjøre at bankens fond gjør det dårligere i perioder.

Og det var nettopp det som skjedde. Høsten 2022 skrev DN en artikkel om at flere av Handelsbankens fond hadde gitt svak avkastning grunnet energioppturen på Oslo Børs. Bankens indeksfond falt 20 prosent som følge av at olje- og gassaksjer var utelukket.

Mener de ikke fikk informasjon om DN-artikkel

Paret mener de fikk mangelfull informasjon fra Handelsbanken før avtaleinngåelsen.

– De fikk ikke informasjon om innholdet i artikkelen i Dagens Næringsliv. Særlig skulle banken ha opplyst om at banken kunne risikere å være for tidlig ute med sin investeringsstrategi, at fondene kunne risikere å bli hengende etter og kunne gjøre det dårligere enn konkurrentene når oljeprisen stiger. Det var disse utsagnene i intervjuet som gjorde at de endret oppfatning av risikoen ved bankens fond sammenlignet med risikoen i fond hos konkurrenter som investerer innen olje- og gassektoren, heter det i klagen fra paret.

Klagerne var ikke spesielt fornøyd med Handelsbanken etter å ha lest intervjuet, og tok umiddelbart opplysningene i artikkelen opp med bankens kunderådgiver.

– Før avtaleinngåelsen fikk de tvert imot inntrykk av at det ikke ville ha betydning for avkastningspotensialet om man investerte i fond med eller uten bærekraftstilpasninger. De hadde gjort det klart overfor banken at avkastningspotensialet var det sentrale ved investeringene, skriver de.

Deretter ble det avholdt møter mellom paret i banken både i oktober og desember 2021. Ifølge paret informerte de Handelsbanken om at de ikke ville ha inngått investeringsavtalene dersom de hadde vært kjent med innholdet i artikkelen på avtaletidspunktet, og at de vurderte å trekke seg ut av fondene. Rådet fra banken var at de burde vente med å selge og se an utviklingen. De fulgte bankens råd, men 16. mai i fjor klaget de til banken.

– I klagen viste de til at opplysningene i artikkelen ga et helt annet inntrykk av risikoen ved å investere i bankens fond enn de hadde hatt ved avtaleinngåelsen. I perioden de hadde hatt investeringene, hadde deres fond hatt betydelig dårligere avkastning enn sammenlignbare fond som hadde olje- og gasselskaper i sine porteføljer. De krevde heving av avtalene, heter det i avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

– Etterpåklokskap

Kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken ønsker ikke å kommentere og viser til nemndas avgjørelse. I sitt klagesvar skriver banken at den ikke ser noe grunnlag for å heve avtalen med klagerne.

– Klagerne har ikke sannsynliggjort at de ville unnlatt å investere i bankens fond, selv om de hadde fått informasjonen i artikkelen før avtalene ble inngått. Det hypotetiske hendelsesforløpet som anføres bærer preg av etterpåklokskap basert på fallende aksjemarkeder generelt og prisøkning på olje og gass. Uansett må klagerne anses å ha akseptert risikoen, skriver banken.

Banken viser til at klagerne fikk kunnskap om den anførte informasjonsmangelen etter å ha lest DN i oktober 2021, men at paret da valgte å fortsette med investeringene og også gjøre handler i enkeltaksjer i olje- og gassektoren.

Finansklagenemnda skriver i sin enstemmige avgjørelse i favør av Handelsbanken at klagerne fikk informasjon om bankens investeringsstrategi før de investerte.

Nemnden avviser også argumentene om at klagerne ikke ble uttrykkelig informert om bankens eget syn om at banken kunne være for tidlig ute med sin strategi, og at fondene kunne bli hengende etter og gjøre det dårligere enn andre fond ved stigende oljepris.

– Nemnden kan for sin del ikke se at disse uttalelsene i seg selv inneholder informasjon om risiko som ikke klagerne uansett måtte være forberedt på ut fra avgrensningen mot olje og gass, heter det.

