Det viser Capgeminis ferske «World Wealth Report».

Norge fikk 4000 flere dollarmillionærer i 2022. I resten av verden falt antallet med 3,3 prosent, og velstående opplevde det største fallet i formue på over ti år.

Norge har over 200.000 dollarmillionærer. De økte formuen sin med 1,2 prosent til totalt 544 milliarder dollar.

Videre viser rapporten at norsk økonomi gjorde det bedre enn resten av verden i 2022.

– Norge er et velstående land med en velfungerende økonomi som påvirkes positivt av høye energipriser. Velstående nordmenn har klart seg bedre gjennom 2022 enn formuende personer i resten av verden, sier leder for bank og forsikring, Liv Fiksdahl, i Capgemini.

Nord-Amerika har den bratteste kurven, der ligger nedgangen på hele 7,4 prosent. Deretter kommer Europa og Asia og Stillehavsregionen.

Norge, Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten opplevde økonomisk vekst i 2022 på grunn av sterke resultater i olje- og gass-sektoren.

Aksjemarkedet i Norge falt med kun 1 prosent.