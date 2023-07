Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag ble det kjent at Nordea planlegger å kjøpe Danske Banks privatkunder. Fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge B. Jensen mener dette er en god anledning for kunder hos Danske Bank til å sjekke ut hvilke vilkår de har.

– Det er jo ikke slik at de trenger å bli med videre til Nordea. Kundene bør sjekke på finansportalen.no for å finne en bedre leverandør enn Danske Bank og Nordea, og det finnes, sier han.

Jensen oppfordrer alle forbrukere til å finne de beste tilbyderne av banktjenester, fond og forsikring.

Les også: Nordea kjøper Danske Banks privatkundevirksomhet

– Husk at du står helt fritt til å velge deg en ny bank nå som Danske Bank kaster kortene og trekker seg.

– Hvordan vil det at Nordea blir enda større påvirke valgmulighetene for norske bankkunder?



Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det viktigste for forbrukere er at det finnes utfordrere som faktisk ønsker å vinne nye kunder med hjelp av fremragende produkter og vilkår. Jeg kan ikke huske når Nordea gjorde det sist i Norge.

Vil stanse oppkjøpet

Huseiernes Landsforbund derimot mener at salget ikke burde skje i utgangspunktet. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne går hardt ut:

– Bankkonkurransen i Norge er under press. At Nordea nå kjøper opp Danske Banks privatkundevirksomhet svekker konkurransen ytterligere. Oppkjøpet må derfor stoppes.

Generalsekretær i Huseierne Landsforbund Morten Meyer vil stanse salget av Danske Banks kunder. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Han mener at konkurransen om boliglånskundene vil bli svekket, noe som igjen gjør det verre for forbrukerne.

– I fjor var det bare syv prosent som byttet bank. Samtidig melder bankene om rekordresultater. Det viser at konkurransen i bankmarkedet er for dårlig, sier Meyer.

Videre peker Meyer på at boliglånsrenter er den største bokostnaden for norske husholdninger.

– Nå passerer rentene på boliglån snart seks prosent og vi er derfor avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet. Hvis Nordea får lov til å kjøpe opp Danske Banks privatkundevirksomhet, vil dette svekke konkurransen betydelig. Vi ønsker ikke at det skal skje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Huseierne venter at Konkurransetilsynet vil ta en grundig vurdering om hvordan dette vil påvirke forbrukerne.

Sårbar konkurranse

– Det er klart at dette tilfellet inkluderer to store banker så vi vil gjøre en grundig vurdering, sier avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon Gjermund Nese til DN.

Han forklaret at Konkurransetilsynet venter på at Nordea skal ta kontakt med dem om oppkjøpet.

– Vi avventer en formell melding hvor de beskriver transaksjonen og utreder om hvilke effekter det kan ha i markedet. Den meldingen har vi ikke mottatt ennå.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese sier at Konkurransetilsynet vil vurdere oppkjøpet grundig. (Foto: Amundsen, Paul S.) Mer...

Når meldingen kommer så har Konkurransetilsynet en frist på fem uker å komme med en midlertidig vurdering. Da må det enten godkjenne oppkjøpet eller be om å gå dypere inn i saken.

– Hva skal til for at Konkurransetilsynet setter ned foten?

– Våre vurderinger knytter seg til virkningene oppkjøpene har på konkurransen i markedet. Dersom den svekkes i betydelig grad og det går ut over forbrukerne, da kan et kjøp stanses, sier Nese.

Han understreker at han uttaler seg på en generelt grunnlag og ikke om Nordea konkret.

– Har vi for lite konkurranse i det norske bankmarkedet generelt?

– Det finnes mange banker i Norge, noe som skal tilsi at vi har god konkurranse. Samtidig har vi i Konkurransetilsynet tidligere pekt på at konkurransen er sårbar. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.