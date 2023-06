Artikkelen fortsetter under annonsen

– Lønnskostnadene mine er gått opp med 30 prosent per kilo jordbær. Klart det kommer frem i prisen, sier jordbærbonde Eilev Mellerud til VG.

Han er i likhet med de fleste jordbærbøndene avhengig av arbeidere fra utlandet. Også produksjonsmidlene bonden bruker, kommer fra utlandet. Det driver kostnadene ytterlige opp.

– Noe annet enn dyrere jordbær vil ikke henge på greip. Jeg tror vi får se kurver med norske jordbær opp mot 80 kroner, spår han.

Også nestleder Egil Chr. Hoen i Norges Bondelag tror at kronekursen vil føre til en vesentlig kostnadsøkning denne sesongen.

– Lønningene økes slik at de som kommer utenfra, ikke skal gå ned i lønn. Det er jo bare rett og rimelig, sier han.