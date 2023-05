Artikkelen fortsetter under annonsen

Den norske kronen er historisk svak mot flere valutaer. DN vil gjerne komme i kontakt med noen som har inntekt i norske kroner, men utgifter i utenlandsk valuta.

Bor du i utlandet og har lønn i norske kroner? Eller påvirkes du av kronesvekkelsen på andre måter? Da vil DN gjerne snakke med deg.

Ta kontakt med journalist Jonas Christensen på epost her.

