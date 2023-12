Artikkelen fortsetter under annonsen

Pandemien er over og artistene er igjen ute og spiller live. Ligningsattestene for 2022 viser at flere populære artister økte inntektene kraftig i fjor, etter noen magre år uten å kunne spille konserter.

Italienske sportsbiler

Artisten, musikkprodusenten og dj-en Alan Olav Walker (26) økte inntektene kraftig i 2022. Under artistnavnet Alan Walker er bergenseren populær innen sjangeren EMD (elektronic dance music), og han slo igjennom i 2015 med låten «Faded».

Walker hadde i 2022 en alminnelig inntekt på 28,4 millioner kroner, opp fra 23,5 millioner året før, og 19 millioner i 2020. Ligningsformuen økte samtidig med 12 millioner kroner fra 2021 til 38,6 millioner kroner i 2022.

Walker er bilinteressert, med en forkjærlighet for italienske sportsbiler. For noen år siden hadde han blant annet en Ferrari.

Sommeren 2022 kjøpte han med bare noen ukers mellomrom to Lamborghini sportsbiler. I juni kjøpte han en Lamborghini Aventador 2017-modell. Den svarte toseteren har en toppfart på 350 kilometer i timen. I august kjøpte han en splitter ny Lamborghini Urus, også den svart. Det er en mer familievennlig femseter, men toppfarten er fortsatt på 305 kilometer i timen. Walker har også tidligere eid en Lamborghini Urus av eldre modell.

Lamborghini Aventador på utstilling i Paris. Alan Walkers versjon er litt nyere, og svart. (Foto: AFP/NTB) Mer...

Det er ukjent hvor mye Walker betalte for de to bilene, men det er registrert pant hos Santander Consumer Bank på henholdsvis 3,5 og 3,9 millioner kroner på bilene.

Walker står også registrert som eier av en Volkswagen Golf 2019-modell, og en Polaris Sportsman 2022-modell, som er en ATV med seks hjul.

Walker var blant de norske artistene som fikk mest i koronakompensasjon, vel fire millioner kroner for 2020. Han sa i den sammenheng til VG at han ville gi bort pengene til andre artister som slet mer enn ham på grunn av pandemien.

Kygo økte enda mer

Bergens andre store internasjonale suksess innen elektronisk musikk, Kyrre Gørvell-Dahll (32), gjorde det anda bedre.

Kygo i aksjon på scenen i USA. (Foto: Taylor Hill/Getty Images for The Stronach Group) Mer...

Artisten som er best kjent under navnet Kygo hadde i 2022 en inntekt på 54,2 millioner kroner, opp nesten femti prosent fra 36,5 millioner året før. Formuen steg samtidig fra 78,7 til 113,5 millioner kroner.

Kygos hus i Hopsnesvegen 120 i Bergen. (Foto: Willy Haraldsen) Mer...

Gørvell-Dahll står ikke personlig registrert som eier av noen biler. Til gjengjeld kjøpte han i 2018 tidenes dyreste bolig i Bergen, da han la ut 41 millioner kroner for et verneverdig hus fra 1918 ytterst på Hopsneset.

Aha økte inntekter og formue

Ligningstallene viser at de tre Aha-medlemmene gjorde det bra økonomisk i 2022, mens det er mer blandet for et knippe andre kjente norske artister:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Magne Furuholmen (61) kunstner og medlem av popgruppen Aha, kunne notere seg for en saftig inntektsøkning på nesten 50 prosent fra 11,7 til 17,4 millioner kroner. Formuen økte enda mer, fra 24,2 til 40,7 millioner kroner.

Morten Harket (64), også Aha, gjorde det ikke fullt så skarpt. Inntekten økte fra 8,6 til 11,6 millioner kroner, mens formuen steg fra 11,2 til 14,3 millioner kroner.

Pål Waaktaar Savoy (62), også Aha, er for lengst meldt utflyttet til USA. Men hans ligningsformue i Norge økte fra 17,9 til 19,2 millioner kroner.

Ina Christine Wroldsen (39) måtte se at inntekten falt fra 8,6 millioner i 2021 til én million kroner i 2022. Men formuen økte samtidig fra 12,7 til 17,3 millioner kroner.

Astrid Smeplass (27), kjent under artistnavnet «Astrid S», hadde et svakt år økonomisk. Inntekten falt fra 1,9 til 1,4 millioner kroner, mens formuen gikk ned fra 3,9 til 1,9 millioner kroner.

Dagny Norvoll Sandvik (33), eller bare «Dagny» som artist, måtte se inntekten falle fra 4,8 til 1,3 millioner kroner. Formuen falt fra nesten syv millioner kroner til null.