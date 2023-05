Artikkelen fortsetter under annonsen

MS Symphony of the Seas var verdens største passasjerskip noensinne da det ble satt i drift i 2018. Skipet er utstyrt med en vannpark for barn, basketballbane, skøytebane og to 43-fots klatrevegger. I tillegg har det en zipline gjennom ni av skipets etasjer.

I fjor sommer bestilte en norsk tobarnsfamilie en pakkereise med skipet hos RCL Cruises. Den bestillingen har nå endt opp som sak hos den norske Pakkereisenemnda.

Krevde full pris

I slutten av juli i fjor bestilte familien på fire et syv døgns cruise i stor suite med MS Symphony med avreise februar i år. Prisen var rett i underkant av 18.000 kroner og familien fikk en bekreftelse fra RCL Cruises om at betaling var mottatt og reisen bestilt.

Noen dager senere fikk familien beskjed om at totalprisen på cruiset hadde gått opp og at de nå skyldte RCL 70.000 kroner. Familien fikk så beskjed om at det en kort periode hadde vært feil med prisene på en av båtene. Deretter opplyste RCL at det kun ville refundere innbetalt beløp og dekke avbestillingskostnader for fly Oslo – Miami tur-retur og hotell dersom klager avbestiller reisen.

– Dersom klager ønsker å beholde reisen, må han betale full pris og han vil kun få en onboard credit på 500 dollar, heter det i klagen.

– Svært dårlig stil

RCL mener den riktige prisen for cruiset familien bestilte var i overkant av 142.000 kroner, mens klagerne mener den riktige prisen var rett i underkant av 90.000 kroner.

– RCL skriver at de har håndtert denne saken på en rettferdig og fornuftig måte og det er klager uenig i. Klager har både vært villig til å betale ekstra for turen og gjøre en nedgradering av lugar, men RCL har nektet alle muligheter for å finne en løsning med unntak av avbestilling, heter det i klagen.

Det familien reagerer mest på er at RCL Cruises ønsket å benytte dagens priser da klager foreslo å nedgradere lugar, der prisen hadde doblet seg siden juli. De håper det fremkommer at de ikke har ønsket å utnytte en feil i RCL sitt system, men mener selskapet har vært svært lite løsningsorientert.

– Dette syntes klager er svært dårlig stil og nærmest en bekreftelse på at de ikke ønsker å finne en løsning, heter det i klagen.

Familien krever at RCL anerkjenner den avtalen som er inngått.

RCL skriver i sitt svar at det i slutten av juli i fjor ble oppdaget at det hadde vært en systemfeil i deres reservasjonssystem knyttet til flere cruisereiser som viste kraftig reduserte priser. Tre uker etter at bestillingen fant sted kontaktet RCL den norske familien. Selskapet viste til at cruiset familien hadde bestilt kostet i overkant av 142.000 kroner, mens de hadde fått den til en brøkdel som følge av det selskapet kalte «den uheldige systemfeilen.»

– Feilen ble forklart til klager og han ble informert om at endringer og feil oppstår av og til, og at RCL forbeholder seg retten til å korrigere feil i både annonserte og bekreftede priser, skriver selskapet i sitt svar.

Mener RCL brukte for lang tid

Pakkereisenemnda skriver i sin avgjørelse at selv om RCL har tatt forbehold om prisendring i sine vilkår, er ikke prisendringen de har gjort i saken med den norske familien i tråd med pakkereiseloven.

– Det er i denne bestemmelsen ikke hjemlet prisendringer på grunn av tekniske feil, heter det.

Nemnden skriver også at når det oppdages tekniske feil skal kunden informeres om dette uten ugrunnet opphold. Dette mener nemnden RCL ikke har gjort siden de brukte tre uker fra bestillingen skjedde til de tok kontakt med kunden. Nemnden konkluderer med at avtalen er bindende og at det heller ikke er noe grunnlag for at den norske familien skal betale noe mer enn de opprinnelig gjorde.