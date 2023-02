Artikkelen fortsetter under annonsen

I januar 2021 kjøpte en mann en treromsleilighet på 50 kvadratmeter i Tønsberg sentrum for 1,2 millioner kroner. Nå krangler mannen med eiendomsmeglerselskapet som formidlet salget. Krangelen ble behandlet i Reklamasjonsnemnda for eiendomstjenester, som avviste å ta saken opp til behandling fordi den ikke var egnet.

I leilighetens salgsoppgave sto det at leiligheten ikke var godkjent som egen boenhet. Videre ble det også opplyst at kjøper selv måtte ta risikoen og ansvaret for godkjennelse hos kommunen. Mannen innrømmer også at han hadde fått med seg at kommunen vurderte leiligheten som en ulovlig etablert boenhet og at han spurte megleren hva det betydde.

Ifølge kjøperen sa megleren at det kun var en formalitet å søke om godkjennelse for hovedetasjen og at det bare var å sette inn kjøkken så ville leiligheten bli godkjent. Kjøperens advokat Magnus Frøysaa i advokatfirmaet Dehn DA mener eiendomsmegleren kom med usannheter for å få til et salg.

– Han kom med en konkret oppskrift på hva som skulle til for å få leiligheten godkjent. Han fortalte at det hadde bodd noen der inntil nylig, og at kommunen ikke gjorde noe med det. Han sa at kjøper kunne flytte inn, og innhente godkjennelse mens datteren bodde der. I ettertid viste det seg at ingenting av dette stemte, sier Frøysaa.

Advokaten mener det i salgsprospektet for leiligheten ble fremstilt som at dette var en leilighet man kunne flytte rett inn i.

– Den var møblert og innredet med sofa med puter og pledd, kjøkken med kasseroller og urter, oppredd seng og nattbord med nattbordslampe, og bad med håndklær. Den var stylet for at interessenter skulle tro at man kunne bo der. Realiteten var at leiligheten ikke var godkjent for varig opphold, sier han.

Følte seg presset

Etter visning la mannen inn bud på leiligheten og fikk tilslaget på 1,2 millioner kroner. Deretter tok mannen kontakt med styreleder i sameiet. Ifølge mannen var vedkommende overrasket over at leiligheten var solgt og fortalte videre at det ikke var lov å flytte inn og bo i leiligheten. Arealbruken i leiligheten skal ikke ha vært godkjent, den manglet brannsikring og skal heller ikke ha vært bebodd på flere år. Deretter tok mannen kontakt med megleren og sa han ikke ønsket å signere noen kjøpekontrakt og ønsket å trekke seg fra leilighetskjøpet.

Etter å ha prøvd å få til en avtale med selger på egen hånd, uten å lykkes, kontaktet mannen advokat. Mannen greide til slutt å få trukket seg fra kjøpet mot å betale selgeren 150.000 kroner.

– Selger sto hardt på at kjøper var bundet av avtalen, og da følte min klient at eneste muligheten å løse dette på var å akseptere å betale 150.000 kroner som selger forlangte. Alternativet var å betale 1,2 millioner kroner for en leilighet datteren ikke kunne bruke, sier Frøysaa.

– Skuffet og frustrert

I tillegg til 150.000 kroner som gikk til selgeren, betalte mannen 137.000 kroner for advokatbistand. Kjøperens økonomiske tap på til sammen 287.000 kroner ble krevd erstattet av eiendomsmeglerselskapet som formidlet leiligheten.

– Min klient er skuffet og frustrert over at han ble lurt til å kjøpe en leilighet som datteren ikke kunne bo i. Og på toppen slipper megleren unna med det han sa og gjorde, sier Frøysaa.

Avviser alle anklager

Daglig leder Kaia Hostvedt Dahle i Tønsberg og Re Eiendomsmegling as, som meglet salget, skriver i en epost til DN at det ble gitt klokkeklar informasjon i salgsdokumentasjonen om at leiligheten ikke var godkjent som egen boenhet. Videre sto det at kjøper må ta det fulle ansvar og risikoen ved dette og må selv ta ansvar for å få godkjent dette hos kommunen.

– Så lenge det ble gitt tydelig og utfyllende informasjon om salgsobjektet, så var det vår vurdering at dette kunne legges ut for salg.

Dahle skriver videre at megleren ikke kjenner seg igjen i det kjøper hevder skal ha blitt gitt av informasjon på visningen.

– Vi synes det er synd at kjøper ikke er fornøyd med hvordan denne prosessen har vært, men er selv av den oppfatning at opplysningene i salgsmateriellet var klar og utvetydig både med tanke på situasjonen rundt godkjennelsen og risiko, skriver Dahle.

Reklamasjonsnemnda skriver i sin oppsummering at informasjonen om at leiligheten ikke var godkjent som egen boenhet var tilstrekkelig opplyst i salgsoppgaven. Nemnden skriver videre at det gjenstår å vurdere spørsmålet om megler forut for salget muntlig ga klageren informasjon om at det bare var en formalitet å få godkjennelse for hovedetasjen.

– Her står det påstand mot påstand, og saken reiser derfor bevisspørsmål som ikke kan forsvarlig avgjøres ved nemndas skriftlige saksbehandling. Her vil det være nødvendig med muntlige forklaringer fra klageren, megler og eventuelle vitner, skriver nemnden og avviser saken, heter det i avgjørelsen.

Frøysa sier at hans klient gjerne skulle fulgt opp saken i rettsapparatet, men at mannen ble syk og derfor ikke har kunnet forfølge saken videre.

Leiligheten ble solgt på nytt i februar i fjor for 900.000 kroner. DN har snakket med kjøperen, som sier han er i prosess med Tønsberg kommune for å få den godkjent som boenhet.