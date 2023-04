Artikkelen fortsetter under annonsen

«Husholdningene i trøbbel», konkluderer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en fersk prognose for norsk økonomi.

Nordmenns sparepenger begynner sakte, men sikkert å tømmes. Samtidig er det et fall i reallønningene, som sammen med renteøkningene, slår hardt ut for en befolkning med høy gjeldsgrad.

– Årsaken er selvfølgelig at husholdningene brukte av de ekstraordinære sparepengene som var akkumulert gjennom pandemien. Spareraten falt dermed gjennom hele fjoråret, og falt med 11 prosent i fjerde kvartal, skriver Jullum.

Den realdisponible inntekten falt med 2,5 prosent i fjor, likevel steg forbruket med nesten syv prosent.

Venter to renteøkninger

Jullum peker på at veksten har vært stabil, og at flere sektorer i Norge viser optimisme. Danske Bank har dermed oppjustert vekstutsiktene og venter nå en bnp-vekst på én prosent i år og 1,5 prosent neste år.

– Mye av årsaken til at veksten har vært overraskende sterk har vært at norske husholdninger har brukt sparepengene til å opprettholde forbruket når inntektene sviktet, skriver han i rapporten.

Økonomen venter at reallønnsveksten ender på null i år, og at sentralbanken hever renten to ganger i år – i mai og i juni.

– Om husholdningene skal holde forbruket oppe utover året, og dermed hindre en klar vekstavmatning, må dermed spareraten falle ytterligere i år.

Han peker samtidig på at kontantbeholdningen allerede er under den langsiktige trenden, og dermed tviler han på at det er mulig.

– Vi venter derfor en kraftig brems i forbruket i løpet av de neste månedene, og ser en klar risiko for at utviklingen kan bli enda svakere, sier han.

Handelsbanken la frem en ny prognoserapport denne uken, der sjeføkonom Marius Gonsholt Hov skriver at norsk økonomi blant annet er understøttet av husholdningenes akkumulerte sparing fra under pandemien.

– Selv om spareraten har falt ned i negativt territorium, er ikke den akkumulerte sparingen fullt fortært enda, skriver han.

Han trekker frem at store deler av 2023 vil preges av videre renteoppgang i lys av den vedvarende inflasjonen og den svake kronen.

– Dermed opprettholder vi også vårt syn om at Norges Bank vil sette renten videre opp i et jevnt tempo, og til slutt nå en rentetopp på 3,75 prosent til høsten.

Arbeidsledigheten vil øke

Fredag kom fasiten for siste måneds arbeidsledighet. Tall fra Nav viste en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det betyr at arbeidsmarkedet fortsetter å holde koken, noe som igjen betyr dårlig nytt for dem som håper at Norges Bank skal roe ned renteøkningene.

– Etterspørselen etter arbeidskraft er også veldig høy inn i 2023, med et rekordhøyt antall ledige stillinger i fjerde kvartal, påpeker Jullum.

Likevel mener Jullum at etterspørselen etter arbeidskraft smått begynner å avta.

– Ledende indikatorer som Regionalt nettverk, NHO-barometeret viser riktignok at veksten i etterspørselen er i ferd med å avta, og antall nye, ledige stillinger er på vei ned selv om de fortsatt er høye.

Han tror at økningen i arbeidsledigheten vil «akselerere» fra måned til måned.

