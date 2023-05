Artikkelen fortsetter under annonsen

En tur til Spania i desember i fjor kostet en nordmann og hans mor dyrt. Før turen fikk mannen nemlig låne morens kredittkort i Sbanken. I tillegg hadde moren også lagt inn sitt debetkort i en Apple Pay-bruker som sønnen hadde tilgang til via sin mobiltelefon. 9. desember i fjor ble morens konto i Sbanken belastet for en rekke transaksjoner på til sammen nær 98.000 kroner nattetid knyttet til en nattklubb i Spania. En uenighet om disse transaksjonene ble nylig behandlet i Finansklagenenemnda.

Husker han kjøpte en drink

Sønnen og hans mor skriver i sin redegjørelse til nemnden at sønnen har opplyst at han var på et utested hvor han betalte for en drink med kontanter.

– Han husker lite etter dette og mistenker at han ble dopet ned ved at noen puttet noe i drinken hans. Han har minner av at han ble tatt med til en «eskorteklubb», hvor kredittkortet og Apple Paybrukeren ble benyttet, skriver de to i sin forklaring.

Sbanken har fremlagt dokumentasjon på at transaksjonene foretatt med kredittkortet er gjort ved bruk av kortets chip og pin-kode. Transaksjonene på debetkortet er godkjent med Apple Pay og token opprettet i november 2022, heter det i nemndas avgjørelse.

Mener Sbanken burde stoppet svindel

Moren mener sønnen må ha blitt svindlet og at hun ikke kan stå ansvarlig for transaksjonene på nær 100.000 kroner. Hun mener Sbanken burde stoppet det hun mener er ren svindel av sønnen og viser til at sønnen mener han ble dopet ned.

Banken krever på sin side at moren betaler for sønnens kortbruk på eskorteklubben. Det viser til at sønnen selv godkjente transaksjonene ved at moren har overlatt både kredittkort og debetkort til sønnen og viser også til at moren har brutt kundeavtalen med Sbanken.

– En bruk utover en eventuell intern instruks mellom mor og sønn er ikke relevant, skriver banken.

Finansklagenemnda Bank skriver i sin avgjørelse at deres utgangspunkt er at det var kortholderen selv som disponerte kortet og telefonen da de omtvistede belastningene fant sted.

– At kortholderen i strid med kortvilkårene hadde lånt bort kort og koder til sin sønn, medfører ikke i seg selv fullt ansvar for transaksjonene, heter det i avgjørelsen.

Mener bevissituasjonen er vanskelig

Nemnden viser også til at kortholderens sønn har forklart at han betalte for en drink med kontanter på utestedet, og at han ikke kan huske noe av det videre hendelsesforløpet. Men de skriver videre at denne forklaringen ikke er nok til å oppfylle bevisbyrden for kortmisbruk på brukerstedet.

– Når sønnen forklarer at han ikke husker noe, og når han mener at han må ha blitt dopet, finner nemnden det likevel vanskelig å avgjøre saken utelukkende på grunnlag av bevisbyrde, skriver nemnden.

Nemnden viser videre til bevissituasjonen og mener saken ikke egner seg for deres behandling. Dermed avviser de å behandle den. Dersom en sak blir avvist i nemnden har Sbanken en frist på fire uker for å tilbakeføre beløpet eller ta ut søksmål mot kunden.

