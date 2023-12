Artikkelen fortsetter under annonsen

I mai i fjor ble det kjent via VG at tidligere finansminister Siv Jensen (54) hadde arvet millionverdier i form av to eiendommer etter tidligere bankdirektør Thor Bang (1925-2022). Jensens ligningsformue økte fra snaue millionen i 2021 til 10,4 millioner kroner i fjor, viser fjorårets ligningstall.