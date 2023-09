Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere nordmenn enn vanlig har gjort endringer i skattekortet i år. Når det gjelder rentefradraget i skattekortet er summen endret fra totalt 32,4 milliarder kroner til 14,9 milliarder, viser tall som P4 har fått fra Skatteetaten.

Renteøkninger gjør at de som har boliglån, får mer i rentefradrag, noe som igjen betyr lavere skatt.

– Det viser at flere er bevisste på det og sjekker at det er riktig. Folk gjør bevisste handlinger opp mot det de kan påvirke selv, sier rådgiver Sindre Lindstrøm Andersen i Skatteetaten.

Skatteetaten forklarer tallene med at de ventet en høyere rente før folk fikk skattekortene sine for i år, og at det er mange som har justert summen ned igjen, særlig tidlig på året. I den samme perioden har 138.000 nordmenn økt rentefradraget, fra 6,2 milliarder til totalt 15,3 milliarder kroner.

– At det er flere som reduserer dette fradraget, overrasker meg siden høyere rente på boliglån gir lavere skatt, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

