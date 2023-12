Artikkelen fortsetter under annonsen

Hans Tormod Vike (51) har i årevis gjort det meget skarpt økonomisk med sitt heleide gravefirma H.T. Vike as. I 2016 gravde han så bra at han ble gasellevinner i Vestfold.

Ligningstallene for 2022 viser at dette var et eksepsjonelt godt år for Vike.