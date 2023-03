Artikkelen fortsetter under annonsen

Putin har derimot liten tro på at vestlige land og ledelsen i Kyiv vil omfavne den kinesiske fredsplanen.

– Vesten vil kjempe til siste ukrainer, sier han til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Tirsdag presentere Kinas president Xi Jinping fredsplanen for Putin og understreket etter møtet at Beijing inntar en upartisk holdning til konflikten i Ukraina. «Ansvarlig dialog» er den beste måten å løse konflikten på, la han til.

Xi understreket også at fredsplanen bygger på prinsipper som er nedfelt i FN-pakten.

Ifølge statlige kinesiske medier er begge de to lederne enige om at alle lands «legitime sikkerhetsbekymringer» må respekteres, men uten å gå inn på hva dette innebærer.

Beijing håper fredsplanen skal resultere i våpenhvile og en politisk løsning, men Nato og vestlige land med USA i spissen har langt på vei avvist planen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har derimot ikke vært så avvisende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ny gassrørledning

Etter tirsdagens møte tok både Xi og Putin til orde for økt samarbeid mellom de to landene. Ifølge Putin er det blant annet inngått avtale om bygging av en ny gassrørledning fra Russland til Kina, via Sibir.

Russiske Gazprom eksporterer alt gass til Kina via den 3.000 kilometer lange Power of Sibir-rørledningen. Avtalen som nå er inngått, gjelder bygging av en Power of Sibir 2-rørledning. Den skal ha en kapasitet på 50 milliarder kubikkmeter naturgass i året.

– Russiske selskaper kan møte Kinas voksende etterspørsel etter energi, sa Putin.

Han trakk også fram Nordøstpassasjen, som muliggjør skipstrafikk fra Asia, gjennom Nordishavet og til Nord-Atlanteren som et naturlig samarbeidsområde.

Xi forsikret at samarbeidet vil vokse de neste årene, men uten å gå i detalj.

– Begge sider bør jobbe tett sammen for å fremme praktisk samarbeid for å nå nye mål, sa han og inviterte Putin til Beijing. Det er ikke kjent når et slikt besøk vil finne sted.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Neppe våpenhjelp

Kina har ikke fordømt Russlands invasjon av Ukraina og har heller ikke sluttet opp om Vestens sanksjoner mot Moskva. Kinesiske ledere har imidlertid gjentatte ganger tatt til orde for våpenhvile.

Putin håper trolig på våpenhjelp fra Kina, men dette har ledelsen i Beijing hittil avvist. Analytikere tror heller ikke at Russland fikk noe løfte om dette under Xis besøk.

Flere eksperter mener at de internasjonale sanksjonene mot Russland har gjort landet mer avhengig av Kina. Andre mener at det er et forhold preget av gjensidig nytte fordi Kina også er avhengige av russisk energi og råvarer.

Tirsdag opplyste den russiske gassgiganten Gazprom at de har satt ny eksportrekord til Kina via rørledningen Power of Sibir helt øst i Russland.

USA-kritikk

USA misliker sterkt det tilsynelatende varme forholdet mellom Xi og Putin, som ifølge utenriksminister Antony Blinken gir den russiske presidenten «diplomatisk dekning» for krigen.

Ukraina har på sin side uttrykt håp om at Xi bruker sin innflytelse til å få Putin til å avslutte krigen.

Xi har tidligere sagt at han vil snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, men samtalen kommer etter alt å dømme til å skje på telefon.

– Vi venter på en bekreftelse, sa Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk til den italienske avisen Corriere della Sera tirsdag.

– Det vil være et viktig tiltak. De har ting å si til hverandre, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.