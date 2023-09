Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg visste at det ville bli krevende å vinne tre ganger på rad. Og det greide vi ikke. Det er trist. Men nå er det bare å gratulere, sa Raymond Johansen da han var gjest i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Raymond Johansen har vært leder for et byråd utgått av Ap, MDG og SV i Oslo siden 2015. I årets valg gikk riktignok Arbeiderpartiet svakt tilbake med 1,5 prosentpoeng, men må likevel trolig se byrådsmakten ryke, siden Miljøpartiet De Grønne ble straffet hardt av velgerne og mistet en tredel av sin oppslutning.

De rødgrønne partiene (inkludert Rødt) har 27 mandater i bystyret. Det trengs 30 for å få flertall.

– Jeg erklærer nå valgseier til borgerlig side og vil i morgen starte diskusjonen med de andre borgerlige partiene for å finne ut av hvordan vi kan danne grunnlag for et nytt byråd, sa Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, klokka 2.30 valgnatta.

Uklar om egen framtid

Johansen skal styre byrådet til Høyre og den borgerlige blokken eventuelt klarer å etablere et stabilt byrådssamarbeid og vil ikke avklare noe om sin egen framtid i denne omgang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det spørs nå, nå er jeg her og skal styre byen fram til 25. oktober, og så får vi se hva som skjer da, sa Johansen til Aftenposten da han var på vei inn i NRK-bygget på Marienlyst i Oslo tirsdag morgen.

På spørsmål fra NRK om han er åpen for å tre inn i regjeringen til Jonas Gahr Støre, er han på ingen måte avvisende, men heller ikke bekreftende.

– Det er toppidrett å drive valgkamp. Og jeg har vært inne i min boble i lang, lang tid. Fram til nå har jeg brukt all min tid på å forsøke å beholde makta i Oslo. Det har vært det eneste jeg har vært opptatt av, sa han.

Drar til fjells

Onsdag skal Johansen i første omgang pakke «telefon og tursko» og reiser på fjellet for å ta en fot i bakken.

– Det er klart jeg er skuffet. Det har vært en valgkamp i motbakke, erkjenner den avtroppende byrådslederen, som konstaterer at «sånn er demokratiet» og at «nå har velgerne talt».

– Nå skal de få den arbeidsroen de trenger for å se om de greier å stable et bærekraftig byråd på beina, sier Johansen.

Verken han eller Høyres Eirik Lae Solberg svarer klart på hvordan de vil forholde seg til et scenario der Venstre nekter å sitte i eller samarbeide med et byråd der Fremskrittspartiet inngår.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom Venstre lokkes til å skifte side, har de rødgrønne flertall, men da må også Rødt regnes med. De rødgrønne kan få flertall uten Rødt hvis de får med seg Venstre og enten Partiet Sentrum eller KrF.

Støtter Støre

Raymond Johansen sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet og skal delta på møtet klokka 12 tirsdag, der valget og resultatet blir gjenstand for diskusjoner. Arbeiderpartiet fikk den laveste oppslutningen nasjonalt på nesten hundre år i årets lokalvalg, og kan miste makten i Norges største byer.

– Det er ingen tvil om at det er et alvorlig valgresultat for Arbeiderpartiet. Jeg er helt sikker på at det blir åpne og ærlige drøftinger gjennom dagen rundt det. Det fortjener de som har stemt på Ap, samt alle tillitsvalgte og medlemmer. Dette skal vi ta i ro og mak. Og så er det landsstyremøte om 14 dager, sier han tirsdag morgen.

Allerede valgnatta slo han tilsynelatende ring om Jonas Gahr Støre som partileder og statsministerkandidat ved stortingsvalget om to år.

– Det er klart det er krevende å drive politikk i dyrtid, hvor alt blir dyrere. Vi har vært veldig tydelige og sagt at vel, vi kan styre mye i kommunene, men matvareprisene og rentene kan vi ikke gjøre noe med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.