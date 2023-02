Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge nyhetskanalen vil regjeringen også gi forbrukere mer strømhjelp om sommeren. Visse endinger for bedriftene vil også bil gjort.

Dette skal være blant hovedgrepene statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem av endinger i strømstøtteordningen i kveld kokken 18.30.

I forrige uke kunne DN melde at flere kilder i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er positive til en støtteordning basert på timespotprisen. I dag beregnes strømstøtten ut fra den gjennomsnittlige spotprisen hver måned.

Tirsdag opplyste NRK om at regjeringen tar sikte på å legge om endringen til en slik timeskompensasjon. Endringen vil derimot ikke tre inn før 1. september, etter det både NRK og VG får opplyst.

Til gjengjeld kommer det endringer resten av året, ifølge NRK. Etter dagens strømstøtteordning får nordmenn tilbakebetalt 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime i vintermånedene, og 80 prosent resten av året. Nå vil regjeringen øke dette til 90 prosent hele året gjennom, ifølge kanalen.