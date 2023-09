Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med såpass mange usikre ytre omstendigheter, alt fra høye strømpriser til krig i Europa og renteoppgang, er det hyggelig å konstatere at det ble en god vinter, sier Alpincos konsernsjef, Odd Stensrud.

Årsregnskapet for perioden 1. mai i fjor til 30. april i år viser inntekter fra driften av alpinanleggene og overnattingsvirksomheten på vel 370 millioner kroner. Det er ny rekord og en økning på nesten 50 millioner kroner fra året før. Resultat før skatt endte på 67 millioner kroner, opp nær 15 prosent.

For første gang passerte heiskortinntektene 200 millioner kroner.

Kraftig valutaeffekt

Veksten i vinter er det i all hovedsak utenlandske gjester som har stått for. Og da særlig danskene som har fått mye for danskekronen i takt med den norske kronesvekkelsen.

– Det er klart at vi har fått veldig god drahjelp av valutaen i det danske markedet. Men også fra Sverige har vi hatt en pen økning, sier Stensrud.

– Disse gjestene kjøper alt fra overnatting til skiskole, skileie og heiskort og gir oss en langt større inntektseffekt enn norske gjester. Men når det er sagt hadde vi også vekst i sesongkortsalget til norske gjester i vinter.

– Til tross for strømprissjokket for norske hytteeiere?

– Ja, men vi ser samtidig at den norske skigjesten nok er blitt litt mer forsiktig med pengebruken enn tidligere.

For kommende vinter er valutaeffekten fortsatt åpenbar, mener Stensrud, godt hjulpet av en tilbakelagt vinter med svært gode snøforhold. Mens norske gjester venter til nærmere sesongstart med å bestille, er danskene og svenske langt tidligere ute. Ved utgangen av august ligger bookingen 50 prosent over et allerede optimistisk budsjett for neste vinter – og nærmere en dobling sammenlignet med faktisk salg på samme tid i fjor.

– Vi har dermed solgt inn rundt 40 prosent av budsjettet før august er unnagjort. Det har vi aldri opplevd før.

Krevende eiendomsmarked?

For hele Alpinco-konsernet, som også inkluderer salg av tomter og leiligheter, sank inntektene fra 408 til 401 millioner kroner. Resultat før skatt for konsernet ble mer enn halvert fra 89 til 44 millioner kroner.

– Men det har sin naturlige forklaring og skyldes at vi i 2021-22-sesongen solgte ut tilnærmet hele tomtebanken vår til gode priser, sier Stensrud.

– Markedet for nye hytteprosjekter på fjellet er vel dessuten ganske tørt nå?

– Det gjenstår å se. Vi har to større prosjekter vi kjører i gang i år, med et nytt felt med 147 tomter i Varden-området i Kvitfjell pluss et leilighetsprosjekt i sentrumsområdet med 100 leilighet for salg og utleie. Leilighetsprosjektets forhåndssalg er bra nok til at vi setter i gang første byggetrinn. Tomteprosjektet er ikke lagt ut for salg ennå, men etter en lang periode med få nye tomter å få kjøpt, tror vi dette vil bli tatt godt imot. Erfaringen er jo at riktig beliggenhet i god høyde over havet i direkte tilknytning til alpinanleggene selger bra også i tøffere tider, sier han.

Alpinco eier alpinanlegg, hotell (Gudbrandsgard) og nær 1000 utleiesenger i Hafjell og Kvitfjell. I tillegg leier selskapet ut vel 2000 senger som eies av andre. Konsernet eies i hovedsak av eiendomsinvestoren Anders Buchardt (80 prosent).