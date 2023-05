Artikkelen fortsetter under annonsen

I formiddag legger USS Gerald R. Ford til i Oslo. På grunn av koronapandemien er dette det første stedet mannskapet på rundt 4500 personer har fått gå i land på lenge.

Bargruppen Rekom Group, som driver Heidi's Bier Bar, har forberedt seg på besøket.

– Vanligvis åpner vi klokka 16.00, men de neste dagene åpner vi i 11-12-tida for å kunne ha mulighet til å ta dem imot, sier regionsjef i Rekom Group, Adrian Sneen, til Dagbladet.

I tillegg gjør besøket at de åpner opp hele utestedet. Til vanlig er bare én etasje åpen. Det vil også være mulig å betale med amerikanske dollar på Heidi's de neste dagene.

– Vi er litt usikre på hva vi kan forvente av vanene deres, om de har kort, apple pay eller kontant, men vi tviler på at de har norske kroner på innerlomma, så vi helgarderer oss der. Vi ser fram til å ta imot grønne sedler, sier Sneen videre.

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford på vei inn Oslofjorden, her ved Nesoddtangen. Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i havn i Oslo i fire dager. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

