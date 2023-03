Artikkelen fortsetter under annonsen

Daglig leder Hans Christian Birkeland kan se tilbake på et rekordår for søkemotoren Restplass.no. I fjor formidlet Restplass.no feriereiser for over 500 millioner kroner. Med en provisjon på i gjennomsnitt rundt 4,4 prosent resulterte det i inntekter for eieren Reisegiganten as på snaut 23 millioner kroner. Og et resultat før skatt på 8,5 millioner kroner.

Men i år ser det enda bedre ut for selskapet som i all hovedsak eies av trekløveret Jason Eckhoff, Rune Sandbakken og Hans Christian Birkeland.

Reisegiganten as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 22,8 15,5 47,1 % Driftsresultat (ebit) 8,4 -0,8 -% Resultat før skatt 8,5 -1 -%

– Vi ser ingen tegn til at renteøkninger, svak krone eller usikre økonomiske prognoser bremser folks reiselyst. Sommerferien utenlands er nærmest hellig for mange nordmenn som nok vil kutte både her og der i forbruket, men ikke prioritere bort ferieturen. Ut fra det vi ser nå vil derfor 2023 bli et enda bedre år for oss. Jeg tror uroen vil stabilisere seg og de voldsomme sprangene i renter, strømkostnader og valuta vil flate ut slik at mange får større sikkerhet rundt egen økonomi, sier han.

– Aldri opplevd maken

– Jeg har vært med på mye i denne bransjen helt siden 1980-tallet, men aldri noe i nærheten av dette, sier Gunnar Grosvold.

Han er daglig leder for turoperatøren Escape Travel, Norges største innen skreddersøm av spesialreiser med rutefly. Selskapet eies av Per G. Braathen.

– Til tross for rekordsvak krone har vi aldri solgt bedre enn vi gjør nå. Vi er tre uker ut i mars og har allerede solgt 76 prosent av årets produksjon. Jeg har aldri opplevd maken. Mens vi ser blant annet varehandelen sliter tungt, prioriterer folk likevel å reise. Vi tenkte 2023 ville bli krevende og budsjetterte med 12 prosent vekst. Nå ligger vi an til å få en vekst på 40 prosent, sier han.

Grosvold merker heller ingenting til at folk kjøpere billigere reiser enn før.

– Hvordan forklarer du at salget øker samtidig som kronen er rekordsvak og nordmenn flest har fått økte kostnader til alt fra strøm til mat?



– Nei, si det. Men vi ser jo at folk kjøper mye mindre sportsutstyr og klær, og kanskje går de ikke like mye på restaurant. Mange har tydeligvis ikke brukt opp pengene de sparte under pandemien.

– Så de kjøper ikke reisene på kreditt?

– Nei, jeg har ikke inntrykk av det. Folk har penger, og de vil bruke dem på reiser. Så dette er moro, sier Grosvold.

– Overraskende høy

Marie-Anne Zachrisson, sjef for charterselskapet Ving i Norge. er overrasket over den høye etterspørselen.

– Det samme hører jeg fra andre aktører i bransjen, så det er tydelig at nordmenn vil utenlands i år også, sier hun.

– Volumene til sommeren vil nok ikke helt klare å matche årene før pandemien, men det er fordi kapasiteten fra charteraktørene heller ikke er helt tilbake der de var. Men ser vi på belegget på flyene våre, har vi solgt over 50 prosent av setene for sommeren allerede. Det er mer enn normalt.

Zachrisson ser ingen tegn til stagnasjon.

– Vi ser ikke tegn til at nordmenn velger rimeligere bosteder eller pakker. Det er de beste og mest populære bostedene som selges først. Til og med i mai, som pleier være lavsesong, er innbookingen rekordsterk i år.

– Har du en forklaring på dette?

– Kanskje handler det om en kombinasjon av et oppdemmet reisebehov etter pandemien, at mange fortsatt har en buffer på kontoen og at den planlagte sommerferien er litt hellig og skal gjennomføres okke som. Det er også interessant å se at det norske reisemarkedet utmerker seg med betydelig større fart enn i våre nordiske naboland, sier hun.

Billigland seiler opp

I likhet med Escape Travel er det også Spania og Hellas som selger desidert best hos Ving.

Men nå seiler også land der nordmenn får mer for pengene, opp.

– Vi ser at mange forsøker å finne rimeligere alternativer. Det har gitt seg utslag i en dobling av bestillinger til Tyrkia og økning på 50 prosent til Bulgaria, ifølge Hans Christian Birkeland hos Restplass.no. Også Polen seiler opp som et attraktivt feriemål.

Ifølge nettstedet numbeo.com, som justert for valutakurs sammenligner levekostnader mellom land over hele verden, er levekostnadene i Tyrkia 63 prosent lavere enn i Norge. I både Bulgaria og Polen er levekostnadene drøyt 50 prosent lavere.

– Økningen til disse landene er betydelig hos oss. Og det er interessant at Polen er i ferd med å bli en viktig destinasjon – med kort flytur, bra tilgang på flyseter, flotte produkter langs Østersjøkysten og lavt kostnadsnivå, mener han.

– Men likevel viser også tallene våre at de aller fleste også til sommeren reiser dit de pleier. Det vil si til Spania etterfulgt av Hellas og Italia selv om det er blitt langt dyrere for nordmenn å feriere der. Over 80 prosent av bestillingene via oss er til disse tre landene, sier Birkeland.

Tyrkia, Bulgaria og Polen utgjør under åtte prosent av bestillingene, viser tallene fra Restplass.no.

