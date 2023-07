Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi var i Danmark i fjor, og da var det ganske dyrt, sier Marie Mangelrød (27).

– Og det er jo enda verre med valutakursen nå, så vi er glade for at vi ikke skal dit i år, sier mannen Sigurd (30). De er på dagstur til Oslo fra Larvik sammen med barna med Mathea (4), Kjetil (2), Sander (2 måneder).

Strålende sommervær her hjemme de siste ukene gjør at de heller ikke er så opptatt av utenlandsferie i år.

–Uvanlig

Familien Mangelrød er ikke alene om å vrake utenlandsferie og justere feriebudsjettet.

En spørreundersøkelsen laget av YouGov for Europeiske Reiseforsikring viser at 44 prosent av de spurte sier økonomien påvirker valget av reisemål. 30 prosent velger som en konsekvens rimeligere reise i år, mens 14 prosent dropper hele feriereisen.

Utover vinteren og våren meldte turoperatører og charterselskaper om rekordsalg og en reiselyst som trumfet bekymringen for egen økonomi. Nå ser det ut til at stadig nye rentehevinger, svakere krone og økte levekostnader begynner å få effekt. Det vises blant annet i antall restplasser som er til salgs på Finn.no.

– Ja, nå ligger det mange restplasser ute. Det er særlig charterselskapene som gjør det de kan for å fylle flyene, sier Terje Berge, direktør for Finn Reise.

Han viser til priser for fly tur-retur helt ned til 5–700 kroner til Mallorca og Kreta.

– Det er vanlig med lave priser når skolene har startet opp, men nå ser vi svært lave priser også i juni og juli. Det er uvanlig mange billige restplasser i skoleferien, sier Berge.

Terje Berge i Finn reise sier det er uvanlig med så mange restplasser som nå for reiser i skoleferien. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Så nå begynner renteøkningen i bite fra seg?

– Ja, det er nok en effekt av at rentene stiger til stadig nye høyder og at folk ikke har like mye å rutte med. Vi ser jo den samme tendenser på andre områder her hos oss, som sjøhytter og båt. Og vi ser en klar dreining bort fra euroland til særlig Tyrkia der kostnadene er langt lavere, sier han.

På Finn.no og Restplass.no er det flybilletter tur-retur destinasjoner som Rhodos, Samos, Split, Mallorca, Antalya, Santorini, Kreta fra godt under tusenlappen både fra Gardermoen og andre flyplasser. Inkludert uspesifisert bosted for en ukes opphold starter restplassprisene på 3–4000 kroner per person.

– Kalde reiseføtter

Europeiske Reiseforsikring merker stor pågang fra folk som angrer og vil kansellere utenlandsferien.

– Vi opplever helt klart at det er en del som har fått kalde reiseføtter nå, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør hos forsikringsselskapet If, eieren av Europeiske Reiseforsikring.

– Antall kunder som henvender seg til oss for å undersøke om det er mulig å få pengene tilbake for reiser som allerede er kjøpt, har økt merkbart gjennom vinteren og våren i kjølvannet av høye strømpriser, renteøkninger og kostnadsøkninger generelt. Hver gang Norges Bank øker renten, som sist uke, medfører det et hopp i antall telefoner, sier han.

Det kan, ifølge Handeland, typisk være folk som kjøpte flybilletter i vinter og nå ser at det med svak krone og prisøkninger på reisemålet blir veldig kostbart å bestille overnatting. Noen har kanskje også kjøpt en konsertbillett og føler de ikke har råd til å bestille fly, sier han.

– Det er veldig mange slike henvendelser nå. Så er det jo ikke slik at du kan få tilbake pengene fordi du har fått dårligere råd. Og det tror jeg de fleste kundene forstår.

Peker på været

Mari-Anne Zachrisson, direktøren for charterselskapet Ving i Norge, mener det varme været fra midten av mai er hovedårsaken til at salget har stoppet opp.

– Det er jo slik i vår bransje. Dårlig vær er bra salgsvær – og omvendt, sier hun.

Marie-Anne Zachrisson hos charterselskapet Ving mener den varme våren og forsommeren i Sør-Norge er hovedårsaken til at salget av pakkereiser sørover har stanset opp de siste ukene. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

– Det som har vært uvanlig i år har vært veldig få restplasser i april og mai. Slik har det ikke vært tidligere. Så er volumene bransjen produseres mye større i skolenes ferie. At det da blir flere restplasser er ganske vanlig, men det uvanlige nå er at det gikk fra nesten ingen til veldig mange restplasser nå i juni, da med ganske lave priser særlig for kun fly, sier hun.

– Så det er været og ikke renten som har skylden?

– Vi merker i alle fall en økning i antall henvendelser nå som langtidsvarselet indikerer en del regn også i Sør-Norge.

Fembarnsfamilien fra Bergen med Roar Bakke-Brandanger (52) og Marie Flatabø (44) med Snorre (16), Ingrid (11), Nora (13), Erik (17), Henrik (11) har lagt oppussingen på is og skal ta toget gjennom Europa. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Oppussingen lagt på is

På fergekaien i Oslo gjør familien Bakke-Brandanger/Flatabø med fem barn seg klar for fergeturen til København og derfra videre med tog til Frankrike etter å ha ankommet hovedstaden med nattoget fra Bergen.

– Vi prøver å leve så billig som mulig underveis. Vi får låne en ferieleilighet, og vi skal ta tog nedover. Så vi forsøker å ta gode valg på veien ned. Ja, leve billig, kjøpe mat på Too Good to Go og den slags, sier Marie Flatabø (44).

– Man må gjøre andre valg enn ellers. Vi har lagt oppussing av huset på is, og gjorde ferien til førsteprioritet i år, legger hun til.