Konsolideringen i eventbransjen skyter for alvor fart.

I juni skrev DN at Norges eldste og et av de tre største eventbyråene, Gyro, ble kjøpt opp av finske Liwlig Group. Dette konsernet, som siden 2020 har kjøpt en rekke nordiske eventbyråer, hadde da allerede sikret seg norske 6. sans Gruppen.

Nå selges også storaktøren Z Event.

Z Event (konsern), årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 278 106 162,3 % Driftsresultat (ebit) 31 4 675 % Resultat før skatt 31 4 675 %

Sultne på mer

Kjøper av Z Event er DSD Explore, eiet av milliardkonsernet DSD (tidligere Det Stavangerske Dampskipsselskap) der Yuhong Hermansen (55), enken etter Folke Hermansen, er største eier.

– Vi har gjort flere oppkjøp siste året, blant annet aktivitetsselskapet Xxlofoten, eventselskapet Crazy Coyote i Trondheim og reiselivsselskapene Fjord Travel og Go Fjords i Bergen. Men vi har vært på leting etter den store motoren i eventbransjen på Østlandet. Der blinket Z Event seg ganske raskt ut, sier Terje Hatlen-Stokke, administrerende direktør i DSD Explore.

– Z Event er nok ikke det mest kjente av de store eventselskapene, men siden oppstarten i 2008 har det vært i en helt egen liga resultatmessig, sier han.

Inkludert i handelen er også Z Events datterselskap Reisverket, som syr sammen events og reiser innen- og utenlands samt kommunikasjonsbyrået Y Story.

Hatlen-Stokke vil ikke si noe om hva event- og reiselivskonsernet Z Event er priset til i transaksjonen, men med et driftsresultat før avskrivninger på over 35 millioner kroner i fjor, er det grunn til å anslå en pris på oppimot 300 millioner kroner.

– Det er en betydelig investering der også eierne i Z Event blir med videre som betydelige eiere i DSD Explore, sier han.

– Og nå er dere mette?

– Nei, ikke ennå. Vi er sultne på mer og på jakt etter både flere folk og flere selskaper. Vi har en klar ambisjon om å være den mest fremoverlente norskeide reiselivsorganisasjonen i Norge. Og i ryggen har vi et konsern med 5500 ansatte og over fem milliarder kroner i omsetning.

Fredag morgen ble de ansatte i Z Event-konsernet her i Pilestredet i Oslo informert om salget. Da DN møtte kjøperen Terje Hatlen- Stokke (til venstre) og Z Events Thomas Strandskogen torsdag ettermiddag måtte dermed bildene tas utenfor. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Mange beilere

– Det har vært flere på døren her hos oss, inkludert det finske selskapet som kjøpte Gyro. Men det var først da vi fikk besøk av Terje fra DSD Explore at det ble match, sier Thomas Strandskogen, en av gründerne og eier av 25 prosent i Z Event.

De vel 30 ansatte i konsernet ble informert om salget fredag morgen.

– Vi tror på fortsatt norsk eierskap og tror det også er viktig for kundene. Så det var en viktig del av beslutningen om å selge. Men dette handler ikke minst også om en felles strategi om å bygge en bevegelse av mennesker som skal oppfylle drømmer for våre kunder, legger han til.

– Og dere blir med videre som aksjonærer i DSD Explore?

– Ja, så til de grader. Alle aksjonærene i Z Event blir med videre, sier han uten å ville tallfeste hva Z Event prises til i transaksjonen.

Strandskogen beskriver et event-marked med beinhard konkurranse.

– Det aller viktigste er å ha de aller beste folkene som hver eneste gang leverer en kvalitet som skaper gode opplevelser for kundene. Og i en tid der det generelt er vanskelig for kundene å rekruttere flinke folk, gjelder det å bygge en kultur internt med felles mål som bidrar til at de bli værende i bedriften. Der er og blir eventer viktige, mener han.

– Men noen gjentagelse av fjorårets rekordtall blir det vel ikke?

– Nei, 2022 ble voldsomt med mange kunder som skulle ta igjen det tapte etter pandemien. Vi når ikke de samme tallene i år, men vi vokser videre fra 2019, forrige normalår. Og vi tror veksten vil fortsette.

– Aldri angret

Gyro og Z Event, som altså begge nå er solgt, er to av de tre store i den norske eventbransjen. Den tredje – og største med fjorårsomsetning på 355 millioner kroner – er JCP, Just Cruzin Production, der Øystein Tynning er styreleder og største eier.

– Jeg tenker vel det ikke er unaturlig å anta at også vi er blitt kontaktet av potensielle kjøpere i det siste. Men helt siden etableringen i 1998 har vi hele veien takket nei, og det har vi aldri angret på, sier han.

– Men foreløpig verdsetter vi veldig det å være selvstendige og eiet av oss ansatte. Og jeg opplever at kundene også synes det er bra, sier han.

– Hva tenker du er bakgrunnen for konsolideringen?

– Det handler nok om hva som har skjedd med bygging av større nordiske enheter innen reklame og digital markedsføring i kombinasjon med at tanken er at stadig flere avgjørelser tas nordisk og ikke nasjonalt. Men det er ikke vår opplevelse og for vår del tror vi det er viktig med lokal tilhørighet.

Milliardmarked

Bodil Sveen Berggren, daglig leder Sponsor- og Eventforeningen, sier det er vanskelig å anslå totalomsetningen i eventmarkedet fordi mange av selskapene driver med så mye mer enn kun eventer.

– Men totalomsetningen for de 15 største eventbyråene i Norge er i overkant av 2,2 milliarder kroner, sier hun.

Men totalmarkedet er betydelig større enn dette. Berggren viser til en analyse fra Sponsor Insight som anslår at bare innen event marketing, som er eksterne markedsføringsevenementer der deltagerne ikke betaler noe, utgjør en omsetning på over 2,6 milliarder kroner. I tillegg kommer altså alle eventer for ansatte.