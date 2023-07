Artikkelen fortsetter under annonsen

Det viser NHO Reiselivs «sommergallup». 1013 personer ble spurt i uke 19.

Det er nemlig drøyt 65 prosent som skal feriere i Norge, mens 61 prosent planlegger å feriere i Europa og fire prosent utenfor Europa. Andelen som skal feriere i Europa, har falt med hele ni prosentpoeng fra 2022.

Svak krone kan spille inn

NHO påpeker at dette kan skyldes den svake norske kronekursen, samtidig som 68 prosent sier den ikke har noen innvirkning på deres ferieplaner.

Andelen som kun skal ha Norgesferie, øker fra 37 til 40 prosent.

– Både nordmenn og folk i resten av Europa opplever økte priser, som har satt press på økonomien, og dermed er det mange som må spare og være mer nøkterne når det gjelder ferieutgifter. Mange nordmenn velger Norgesferie fordi det har blitt dyrere å reise utenlands, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mat og drikke blir mer populært

Av dem som skal feriere i Norge, sier over halvparten at de skal besøke familie og venner, og 49 prosent svarer at de skal på hytte.

– Hytteferie og friluftsliv har lenge vært en hjørnestein i den norske sommerferien og fortsetter å være populært blant oss nordmenn, sier Devold.

Nordmenns ferievaner innad i landet er imidlertid også i endring. Stadig flere er på jakt etter mat- og vinopplevelser i ferien sin, og andelen har økt fra 6 prosent i 2019 til 13 prosent i 2023.

– De største trendene går på at turistene ønsker opplevelsesbasert overnatting. Lokal mat, lokal handel, velvære og fjellgåing har økt betydelig. Nordmenn har blitt mer kvalitetsbevisste på mat og drikke, og er villige til å betale for god service og lokale råvarer, sier administrerende direktør Håkon Andersen for Maritim Fjordhotel og Farsund Fjordhotel.

Mange vil til Nord-Norge

Av dem som skal feriere i Norge, skal 34 prosent drive med fritidsaktiviteter, 28 prosent med bading og soling, og 18 prosent med kulturopplevelser. Andelen som skal på campingferie, har også økt litt de siste årene – fra 10 prosent i 2015 til 15 prosent i år.

26 prosent planlegger å ta en tur til Oslo, 12 prosent planlegger tur til henholdsvis Trondheim, Bergen eller Stavanger. Nærmere tre firedeler av norgesferiefolket skal til Østlandet.

Undersøkelsen stiller også spørsmål ved hvilket fylke folk kunne tenkt seg å besøke, dersom de fritt kunne velge ett. Her har hele 16 prosent svart Troms og Finnmark og 14 prosent Nordland. Til gjengjeld svarer kun 3 prosent Viken og kun 4 prosent Trøndelag.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.