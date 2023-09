Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nei da, jeg må ikke selge. Men jeg føler på meg at tiden er inne. Jeg blir jo ikke yngre. Dessuten representerer nok den nå godkjente planen for bygging av ytterligere 60 til 80 nye rom her et litt for stort økonomisk løft å ta alene.

Det sier Aud Melås, 62-åringen opprinnelig fra Leikanger litt lenger ute i fjorden som etter 15 år i San Francisco endte opp i den kjente reiselivsbygda i Sogn.

Med seg hadde hun en ektemann Evan William Lewis som så store muligheter. Selv var hun skeptisk.

Flåmsbrygga og Ægir Bryggeri i Flåm eies av Aud Melås, med hennes mann Evan William Lewis som bryggerisjef. Nå har hun lagt ut hele konsernet for salg. (Foto: Privat) Mer...

Sterke resultater

I lokalavisen ble de to beskrevet som et noe umake par. Aud la bak seg en lovende karriere som banksjef i en japansk forretningsbank i USA mens Evan (52) var en langhåret og ølinteressert musikertype fra Rochester, New York.

– Det var han som fikk meg til å dra tilbake til Norge. I 2004 kjøpte vi den vesle kafeen Furukroa i Flåm. Litt senere bygget vi Flåmsbrygga hotell med 41 rom. Mens Evan fikk realisert drømmen om å bygge sitt eget bryggeri etter inspirasjon fra alt som skjedde på ølfronten på vestkysten av USA, sier hun.

Ægir Bryggeri har siden vunnet flere priser.

– Ølmarkedet er jo blitt en del tøffere de siste årene, men reiselivsvirksomheten er blitt en stor suksess om jeg skal si det selv. Så dette har vært et eventyr, sier Melås.

Det viser også konserntallene for hovedselskapet Vetlesyster, som både inkluderer eiendom, hotelldrift, kafeen, bryggeripub, restaurant, bryggeriet og vel 40 prosent av aksjene i aktivitetsselskapet Fjordsafari Norway med til sammen 68 årsverk.

I fjor hadde konsernet inntekter på 92 millioner kroner og et driftsresultat på nesten 12 millioner kroner. Til reiselivet å være er dette oppsiktsvekkende sterkt, ikke minst tatt i betraktning at datterselskapet Ægir samme år gikk med et driftsunderskudd på nesten tre millioner kroner.

Vetlesyster, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 91,9 59,5 54,5 % Driftsresultat (ebit) 11,9 4,5 164,4 % Resultat før skatt 8,8 2,3 282,6 %

Store verdier

Nå har Melås fått tillatelse til å bygge hotellet langt større med opptil 80 nye rom i seks etasjer.

– Jeg har innsett at det nok blir et litt for stort løft for oss å ta alene. Det nye bygget vil jo koste langt over 100 millioner kroner. Kanskje til og med over 200 millioner, dersom jeg, som er så interessert i design og arkitektur, skulle bestemme. Det er kanskje ikke så lurt, sier hun og ler.

– Vi kan selvfølgelig få inn eksterne eiere, men da tenker jeg jo vi raskt blir minoritetsaksjonærer. Jeg liker ikke at andre skal bestemme hva jeg skal gjøre, legger hun til.

– Dessuten tenker jeg litt på alderen. Men jeg har ikke noe hast og kan godt drive dette videre i noen år til, men ønsker å sondere terrenget for å se om det er noen andre som vil overta gullet mitt her på brygga.

Et mulig salg inkludere både eiendom, drift og aksjene i aktivitetsselskapet.

– Hva med Ægir Bryggeri?

– Vi er åpne for salg av det også. Det kan nok være at bryggeriet selges separat, men Ægir og den øvrige virksomheten henger jo tett sammen.

– Hvem tenker du kan være en aktuell kjøper her? De fleste av de store hotellkjedene vil jo helst bare være i byene?



–Det er sikkert riktig, men da skulle de bare visst hvilke tall vi har. For mens de fleste byhotellene sliter med å nå en beleggsprosent på over 70 gjennom året, ligger vi an til 85–86 prosent belegg i år. I oktober ligger vi akkurat nå på et belegg på 93 prosent. Så vi er definitivt ikke noen sesongbedrift.

Ved Flåmsbrygga Hotell har Aud Melås fått tillatelse til å bygge inntil 80 nye rom. (Foto: Privat) Mer...

Opp mot 200 millioner?

Flåmsbrygga-konsernet har plass til inntil 700 gjester ute og inne på brygga i Flåm. (Foto: Privat) Mer...

Melås tør ikke si noe om hva hun tror det svært lønnsomme reiselivskonsernet i Flåm kan være verdt. Men før avskrivninger leverte konsernet godt over 16 millioner kroner i pluss i fjor. Om man skulle regne en direktavkastning (yield) på åtte prosent, indikerer det en mulig verdi på oppimot 200 millioner kroner. I tillegg kommer altså retten til å bygge inntil 80 nye rom på egen tomt midt i indrefileten i Flåm.

Roar Ingdal er hyret inn som rådgiver for salget. Han har lang fartstid fra hotellbransjen og er nå direktør i eiendomsrådgivningsselskapet Colliers (tidligere Pangea Property Partner).

– Vi snakker her om bedriftene som er blant de mest lønnsomme i norsk reiseliv. Dette blir en transaksjon som omfatter både hotelldriften med store restaurantfasiliteter, eiendommen, et aktivitetsselskap og en tomt det kan bygges et seksetasjes hotell i tilknytning til dagens hotell. Vi ønsker ikke å gå ut med en prisantydning nå, men her vil det helt sikkert finnes interesse både fra Norge og utlandet, skriver han i en epost.